Netflix : la lutte contre le partage de compte et le forfait avec pub sont une priorité

⏰ Il y a 36 min

Julien Russo

Netflix peut parfois mettre beaucoup de temps pour lancer de nouvelles fonctionnalités ou améliorations demandé par la communauté. Cependant, quand il s'agit de stratégies commerciales visant à augmenter les revenus du groupe, le géant du streaming fait tout pour mettre en place les changements le plus rapidement possible !

La lutte contre le partage de compte et l'abonnement avec la publicité sont maintenant une priorité

Selon un récent rapport du New York Times qui a réussi à intercepter une note envoyée en interne chez Netflix, plusieurs changements conséquents vont avoir lieu sur la grille tarifaire au cours de l'année 2022.

En effet, Netflix teste depuis quelques mois au Pérou, Chili et au Costa Rica une "taxe" qui consiste à faire payer les abonnés qui partagent l'identifiant et le mot de passe de leur compte à des membres de leur famille, des amis ou des collègues de travail.



Le problème avec cette pratique, c'est que Netflix est entièrement perdant et ne touche aucun euro sur ce partage.

L'objectif de la firme américaine est désormais de rentabiliser les partages de compte. Fini la générosité, place au business !

Selon la note en interne, Netflix va accélérer le processus de test en cours dans les 3 pays cités ci-dessus, le but est de déployer le plus rapidement possible la "taxe" du partage de compte aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Avec cette nouvelle stratégie, Netflix espère convaincre les utilisateurs qui profitent du compte d'un proche à ouvrir leur propre compte et à payer leur abonnement tous les mois.

Le service de streaming sait très bien que les généreux abonnés qui partagent leur compte n'accepteront pas de payer un supplément tous les mois pour une personne qui ne participe pas au paiement mensuel de l'abonnement.



À noter tout de même qu'après de minutieux calcul, Netflix estime qu'environ 100 millions de personnes utilisent régulièrement un compte qui ne leur appartient pas.

Autant dire que si la stratégie fonctionne, les résultats financiers vont littéralement exploser et les investisseurs vont être aux anges. La note exprime quand même le fait que cette nouveauté ne veut pas dire que c'est la fin du partage des comptes :

Si vous avez une sœur, disons, qui vit dans une autre ville ; vous voulez partager Netflix avec elle, c'est génial. Nous n'essayons pas de mettre fin à ce partage, mais nous allons vous demander de payer un peu plus pour pouvoir le partager avec elle.

L'abonnement avec de la publicité

Autre grande nouveauté qui va débarquer dans les prochains mois, ce sont les abonnements avec de la publicité.

Netflix a conscience que faire payer le partage de compte risque de faire fuir ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un abonnement tous les mois. Le service de streaming souhaite apporter une solution à ce type de profil, au lieu de les inviter à souscrire à un abonnement Essentiel, Standard ou Premium, Netflix va leur proposer d'obtenir un abonnement au tarif avantageux en échange de l'intégration de contenus publicitaire.

Voici ce que déclare Netflix :

Toutes les grandes entreprises de streaming, à l'exception d'Apple, ont ou ont annoncé un service soutenu par la publicité. Pour une bonne raison, les gens veulent des options moins chères.

La note ne mentionne pas où les publicités vont figurer, mais il y a de fortes chances que Netflix s’inspire de l'expérience YouTube qui affiche 1 à 2 publicités à chaque lancement de nouvelle vidéo.



Ces informations ne sont pas nouvelles, cela fait depuis un mois que nous savons que le partage de compte va devenir payant pour les connexions hors du domicile et que Netflix va inclure des publicités. Toutefois, on pensait que le service de streaming allait prendre son temps et procèderait au déploiement de ces changements en 2023 ou 2024. C'est la première fois qu'on apprend que Netflix a inscrit ces changements dans "ses priorités".