Netflix Essentiel avec publicité fonctionne désormais sur Apple TV

Depuis plusieurs mois, Netflix propose en France une offre qui inclut des publicités au début et pendant un programme en cours. Cette offre qui a un avantage considérable (son prix de 5,99€/mois sans engagement) ne fonctionnait pas jusqu'ici sur l'Apple TV. Aujourd'hui, Netflix a changé les choses puisque désormais l'abonnement Essentiel avec pub peut être utilisé sur Apple TV.

Netflix Essentiel avec publicité fonctionne sur tvOS

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Apple TV qui ont opté pour l'abonnement avec publicités de Netflix Essentiel. En effet, 5 mois après son lancement, cet abonnement est désormais disponible sur le boitier d'Apple. Jusqu'à présent, Netflix Essentiel avec publicité fonctionnait sur tous les supports, à l'exception de l'Apple TV. Dans la dernière mise à jour de Netflix sur tvOS, le message qui invitait les abonnés à Netflix Essentiel avec publicité à basculer sur une offre Essentiel/Standard/Premium n'est plus d'actualité. À présent, les abonnés auront immédiatement accès au catalogue sans avoir à changer d'offre.



Avec Netflix Essentiel qui inclut les publicités, les abonnés peuvent bénéficier d'une qualité vidéo HD de 720p et d'un accès presque complet au catalogue. Netflix précise toutefois que certains films et séries ne seront pas disponibles en raison de restrictions liées aux licences, mais cela reste une minorité.

L'approche de Netflix Essentiel avec publicité sur Apple TV est identique à celle des supports concurrents. Les abonnés doivent s'attendre à environ quatre minutes de publicités par heure de visionnage. Il faudra donc s'armer de patience, car il est impossible d'ignorer les publicités.

Netflix Essentiel avec publicité en détail

En pleine période d'inflation, il est normal de vouloir faire des économies. Si l'abonnement Netflix Essentiel avec publicité vous intéresse, sachez qu'il y a plusieurs détails importants à connaître :

La durée des publicités varie d'un titre à l'autre, mais vous aurez toujours 4 minutes par heure

Certains films et séries sont exclus des offres avec pub en raison des restrictions imposées par les licences. Ces titres apparaissent avec une icône de cadenas lorsque vous effectuez une recherche ou que vous parcourez Netflix.

Aucune publicité ne sera diffusée sur les profils Jeunesse.

Les publicités ne sont diffusées qu'avant ou pendant les séries et films, pas dans les jeux.

Vous ne pouvez pas passer les publicités/les regarder en accéléré, mais vous pouvez les mettre en pause.

À l'heure actuelle, les publicités peuvent être personnalisées en fonction de vos interactions avec Netflix (par exemple, le type de contenu que vous regardez) et des informations que vous fournissez à Netflix.

Les téléchargements de contenus sont impossibles.

Pour rappel, Netflix Essentiel sans publicités est disponible à seulement 8,99€/mois. En choisissant cette offre, vous aurez accès à tous les contenus sans restriction, sans publicité et avec les téléchargements possibles pour le mode hors connexion.