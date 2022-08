Le prix de l’abonnement Netflix avec publicité serait entre 7 et 9 dollars

Nous le savons depuis des mois, Netflix prépare un nouvel abonnement en partie sponsorisé par la publicité. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, le géant du streaming prévoit de facturer entre 7 et 9 dollars pour son nouveau palier. Le forfait le moins cher de Netflix est actuellement de 8,99 euros en France ou 9,99 dollars par mois aux États-Unis, avec un streaming en 480p.

Une offre intéressante, vraiment ?

Si vous voulez de la HD sur Netflix, il faut actuellement passer au forfait à 15,99 euros par mois, et à un forfait à 19,99 euros par mois pour le streaming 4K. Le futur abonnement plus économique avec support publicitaire s'adresse donc à ceux qui n'ont pas peur des publicités et qui veulent une bonne qualité d’image.

Les publicités seront diffusées avant et pendant les séries et les films, et Netflix prévoit de vendre environ quatre minutes de publicité par heure. Les clients ne pourront pas sauter les publicités ni accéder aux contrôles de lecture pendant la diffusion, mais Netflix souhaite limiter le ciblage des publicités et s'assurer qu'elles ne sont pas trop répétitives.



Le palier avec publicité comportera plus de restrictions que ceux plus coûteux, et Netflix ne prévoit pas d'autoriser les clients abonnés à cette offre à télécharger des séries de télévision et des films pour les visionner hors ligne.



Netflix se tourne vers la publicité parce qu'il n'a pas été en mesure de maintenir le nombre d'abonnés. La société a perdu des abonnés pour la première fois en 10 ans au cours du premier trimestre 2022, et a blâmé "un grand nombre de ménages partageant des comptes" et "la concurrence."



Netflix vise à introduire cette offre plus abordable sur des marchés limités avant la fin de l'année, mais un déploiement complet pourrait ne pas avoir lieu avant 2023.