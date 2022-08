Le forfait Netflix avec la publicité ne proposera pas le téléchargement

Il y a plus d'un an, iPhoneSoft vous dévoilait en exclusivité le projet de Netflix d'ajouter des contenus compatibles avec l'Audio Spatial. Environ 6 mois après notre article, Netflix confirmait...

Vous l'avez précédemment vu dans l'actualité, Netflix souhaite attirer les abonnés aux budgets serrés en proposant un abonnement moins cher et en partie subventionnés par de la publicité. Si...

Selon le rapport, Netflix n'a pas l'intention de permettre aux utilisateurs d'accéder aux paramètres de lecture ou de sauter les publicités pendant le visionnage d'un programme. Il ne sera donc pas possible d'augmenter la vitesse de lecture ou encore d'avoir un bouton "passer cette publicité". La tarification de l'abonnement Netflix financé par la publicité n'est pas connue. À l'heure actuelle, l'abonnement Netflix Essentiel coûte 8,99 euros , l'abonnement Netflix Standard coûte 13,49 euros et le Netflix Premium coûte 17,99 euros par mois. Il y a de fortes chances que l'abonnement Netflix avec de la publicité s'aligne à peu près au même tarif que celui d'Apple TV+ (4,99€/mois), pour le moment, rien ne permet de le confirmer.

Dans quelques mois, vous aurez la possibilité de payer moins cher votre abonnement Netflix, cependant vous devrez accepter l'intégration de plusieurs publicités lors du visionnage d'un contenu. Ce nouveau forfait (dont le prix est toujours inconnu) supprimera l'option qui permet de télécharger un programme disponible dans le catalogue Netflix, cette fonctionnalité est très utilisée par les personnes qui voyagent en avion, se rendent le week-end à la campagne où le réseau peut parfois être difficile... Cette restriction sur les téléchargements a été découverte par Bloomberg , le média a cherché dans le code de l'application Netflix sur iOS et a trouvé la phrase : "Téléchargements disponibles sur tous les forfaits à l'exception de Netflix avec des publicités", cela devrait être le message d'erreur que verront les abonnés Netflix qui acceptent les publicités.

À l'heure actuelle, l'un des atouts de l'offre Netflix, c'est la possibilité de télécharger des films, séries et des documentaires pour les visualiser après sans avoir besoin d'une connexion internet. Évidemment, le téléchargement n'est pas éligible sur tous les contenus (pour des questions de droits) et ne sort pas de l'application Netflix. Cette fonctionnalité fort appréciée par les abonnés ne sera pas disponible avec l'abonnement qui comportera des publicités !

