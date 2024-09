Netflix abandonne l'abonnement Essentiel en France

Après les États-Unis ou encore le Canada, Netflix supprime son offre Essentiel en France, son abonnement le moins cher. Une manière de forcer les clients à passer à la version intermédiaire, et donc d'améliorer ses revenus, si tant est que la clientèle ne fuit pas.



Le ticket d'entrée passe ainsi de 10,99 € à 13,49 €, ce qui n'est pas négligeable.

Netflix est toujours plus cher

L'offre Essentiel était donc l'abonnement le plus accessible, malgré sa récente augmentation de deux euros. Limité, il proposait l'accès sur un seul écran en qualité 720p, mais permettait tout de même le téléchargement sur mobile pour visionner hors-ligne. C'était le niveau le moins cher, sans publicité. Netflix explique sur son site de support que les clients de cette offre la conserveront jusqu'à résiliation ou changement d'offre. Encore heureux.

Pour rejoindre Netflix, tout nouvel abonné devra donc passer par la formule Standard. Pour la modique somme de 13,49 €, vous aurez une qualité 1080p, 2 écrans, le téléchargement sur deux appareils et l'ajout possible d'un abonné supplémentaire pour 5,99 € par mois. Au-dessus, on trouve toujours l'offre Premium à 19,99 € qui apporte la 4K (enfin), quatre appareils en simultané, le Dolby Atmos et l'ajout de deux abonnés hors foyer.



Finalement, la suppression de l'offre Essentiel devrait conduire à ce qu'une partie des clients se rabattent sur la formule Standard avec pub. Moins chère, à 5,99 €, elle fournit un flux 1080p sur deux écrans, l'accès aux jeux mobiles, et le téléchargement sur deux appareils. Pour ce prix, vous aurez évidemment des interruptions publicitaires et, surtout, un catalogue légèrement tronqué.



En clair, Netflix a trouvé un nouveau moyen d'augmenter ses tarifs, la société le faisant désormais quasiment annuellement. Pour mémoire, l'offre la plus chère est à 19,99 €, soit plus coûteux que la plupart des forfaits 4G / 5G du moment en France.



Rappelons qu'Apple TV+ est à 9,99 € avec la 4K, le partage familial et un catalogue d'exclusivités. La firme de Cupertino a d'ailleurs récemment revu sa grille tarifaire, passant de 6,99 à 9,99 €.