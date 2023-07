Netflix : le forfait Essentiel supprimé aux États-Unis et en Angleterre

Netflix a choisi l'année 2023 pour serrer les boulons. Après les augmentations de prix et l'interdiction de partager un compte, la société supprime l'un des forfaits préféré des clients, celui qui était le moins cher sans publicité.

Encore une bonne nouvelle chez Netflix…

Il y a exactement 23 jours, Netflix a supprimé son forfait Essentiel (9.99 $/mois) au Canada. Une nouvelle décision controversée qui s'inscrit dans la nouvelle stratégie du géant du streaming qui ne fait aucun cadeau à ses abonnés.



La société ne traîne pas puisqu'on apprend aujourd'hui que c'est au tour des États-Unis et de l'Angleterre de subir ce changement loin d'être anecdotique. Dorénavant, l'utilisateur a le choix entre le forfait Essentiels avec publicités (6.99 $/mois) ou bien le forfait Standard (15.49 $/mois).

Un écart de prix important qui pousse les nouveaux clients soit à dépenser plus d'argent, soit à passer par la case publicité qui est loin d'être du goût de tout le monde. Ceux qui sont actuellement sur le forfait supprimé peuvent continuer à l'utiliser, mais au moindre changement, il ne sera plus jamais possible de revenir dessus. Nul doute que tôt ou tard, Netflix forcera les derniers restants à basculer sur une autre offre.



Pour le moment, la France dispose encore du forfait Essentiel à 8.99 € par mois. Maintenant que les USA, le Canada et l'Angleterre sont passés de l'autre côté, nul doute que d'autres pays dont la France devraient suivre dans la foulée. Espérons que ce soit le plus tard possible.

Les quatre forfaits Netflix France :

Essentiel avec publicités 5.99 €/mois

Essentiel : 8.99 €/mois (bientôt supprimé ?)

Standard : 13.49 €/mois

Premium : 17.99 €/mois



Via