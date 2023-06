Netflix : les souscriptions d'abonnements augmentent de 102% aux États-Unis

En même temps que la France, les États-Unis ont été confrontés à la nouvelle politique du blocage de partage de compte de Netflix. Désormais, vous pouvez utiliser le compte d'un proche, uniquement si vous vivez dans le même foyer que lui. Si ce n'est pas le cas, deux propositions s'offrent à vous : le paiement d'un supplément financier tous les mois ou la souscription de votre propre abonnement.

Netflix est le premier service de streaming dans le monde à interdire le partage de compte hors foyer dans ses conditions générales d'utilisation, l'entreprise américaine a compris que ce système provoquait des pertes financières colossales et empêchait de produire plus de séries, films et documentaires pour les ajouter dans son catalogue. Si on pouvait penser au premier abord que tout le monde allait prendre la fuite en générant des résiliations massives, ce n'est finalement pas le cas. Depuis l'application de la nouvelle politique anti-partage de compte, les souscriptions ont littéralement explosé aux États-Unis avec une évolution de 102% par rapport au mois d'avril et mai 2023.



Pour en arriver là, Netflix a mis au point deux techniques très efficaces :

Visiblement, cette stratégie est une réussite pour Netflix, car les résiliations sont certes présentes, mais la quantité astronomique de souscriptions permet au service de streaming de ne pas subir une perte de vitesse comme au premier trimestre de l'année dernière.

Selon la société d'analyse de données Antenna, les premières souscriptions de masses ont eu lieu 4 jours après le lancement de la nouvelle politique sur le partage de compte, dès que les utilisateurs ont constaté qu'ils avaient un message d'erreur les invitant à ajouter un supplément financier, énormément d'Américains ont transféré leur profil vers leur propre compte qu'ils paient mensuellement eux-mêmes.



Ça tombe bien, car c'est pile ce que cherchait Netflix : faire payer les squatters de comptes. Aux US, Netflix a enregistré 100 000 souscriptions en seulement 48 heures à la fin du mois de mai, une performance digne d'une période de confinement en pleine pandémie !



Pour le moment, Netflix est gagnant sur le sol américain avec de nouvelles souscriptions plutôt que des résiliations massives qui auraient provoqué la chute du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Le service de streaming suit de près l'évolution, car une bonne tendance après un changement de politique n'est pas toujours durable sur le long terme. Pour se protéger dans cette transition difficile, Netflix avait prévenu les investisseurs en début d'année que certains pays dans le monde pourraient mal réagir à l'anti-partage de compte. Malheureusement, nous n'avons pas encore les statistiques pour la France, mais vu ce qui se passe aux États-Unis, la tendance pourrait être la même chez nous.

Average daily Sign-ups to Netflix reached 73k during that period, a +102% increase from the prior 60-day average. These exceed the spikes in Sign-ups Antenna observed during the initial U.S. Covid-19 lockdowns in March and April 2020. https://t.co/2CNU67kQST