Netflix n'est plus le leader du streaming aux États-Unis

Coup de théâtre aux États-Unis, alors que Netflix avait toujours conservé la première place sur le marché du streaming vidéo, le géant du secteur vient de se faire détrôner par un concurrent qui a connu une croissance exceptionnelle en 2022. À cause de sa perte de plusieurs centaines de milliers d'abonnés, Netflix a vu sa part de marché reculer l'année dernière, ce qui permet à un autre service de prendre la première place tout en douceur !

Prime Video est le nouveau

numéro 1 du streaming aux

États-Unis

Année après année, Netflix a confirmé sa domination du marché du streaming aux États-Unis avec une grande part de marché comparée à ses principaux concurrents : Prime Video, Hulu, HBO Now, Disney+... Malheureusement, l'année 2022 a été un peu chaotique pour le service de streaming, une masse d'abonnés ont résilié leurs abonnements ce qui a provoqué dès le premier trimestre de 2022 des annulations de projets ainsi que des licenciements.

Selon les données fournies par l'étude de marché de Parks Associates, Netflix n'est plus le leader aux États-Unis, le populaire service a été dépassé par son plus grand rival depuis toujours : Prime Video. Le service d'Amazon est désormais le numéro 1 aux États-Unis avec une petite avance comparée à Netflix, ce qui permettra peut-être au service de Reed Hastings de reprendre sa place en 2023.



Ce qui a fait le succès de Prime Video en 2022, c'est sans aucun doute le catalogue. Amazon a investi dans des contenus qui ont coûté très cher, on pense par exemple à la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir qui a été regardé par plus de 100 millions de personnes à travers le monde. Un record de visionnage qui s'explique aussi par la grande campagne publicitaire qu'avait organisé Amazon.



Ajoutons au succès d'Amazon la nouvelle interface qui est arrivée l'année dernière, elle a été déployée assez rapidement sur Apple TV ainsi que sur les box de nos FAI. On retrouve une interface plus moderne et plus agréable à utiliser, ce qui a probablement permis aux abonnés de se sentir plus à l'aise avec Prime Video !

Quels ont été les points faibles de Netflix ?

En 2022, Netflix a perdu énormément d'abonnés, mais pourquoi ?

Aujourd'hui, Netflix est le service de streaming qui annule le plus de séries, dès que le programme n'attire pas la foule espérée, le siège peut prendre la décision en seulement quelques semaines après la sortie de ne pas renouveler la série pour une nouvelle saison !

Cette approche décourage les abonnés qui ne peuvent pas avoir la suite du contenu qu'ils ont apprécié. Netflix a toujours expliqué dans le passé vouloir investir son argent dans des contenus qui plaisent à la majorité des abonnés.



Autre point faible de Netflix : le prix.

Chez Disney+, vous avez plusieurs écrans, de la HD et de la 4K à 8,99€ par mois. Chez Netflix, il faut compter 17,99€ par mois pour avoir une offre équivalente. Bien sûr, les catalogues ne sont pas les mêmes, mais est-ce que cela justifie vraiment une différence de 9€ par mois ?



Pour pallier à ce problème, Netflix a proposé une offre moins chère avec de la publicité au début et pendant un programme en cours. Malheureusement, cela n'attire pas les nouveaux abonnés !