Netflix augmente ses prix aux États-Unis jusqu'à 19,99$. Bientôt au tour de la France ?

Depuis le début de l'année, Netflix affiche une détermination impressionnante pour l’augmentation de ses tarifs. Après avoir choqué ses utilisateurs en Irlande avec une évolution du forfait Premium à 20,99€/mois, Netflix continue cette fois-ci aux États-Unis. Le service de streaming a commencé une campagne d'avertissement par mail pour prévenir d'un changement tarifaire des abonnements.

Netflix, bientôt au prix d'une box internet ?

Netflix a conscience que son gigantesque catalogue de films, séries et documentaires est un bon argument pour augmenter les prix de ses abonnements aux quatre coins du monde. Alors qu'il y a moins de deux semaines, l'Irlande constatait une énième hausse des tarifs, c'est au tour des Américains d'être victimes de la "folie" du moment chez Netflix.

Comme le fait remarquer le média The Verge, Netflix a imposé de nouveaux coûts aux abonnés qui souscrivent un abonnement depuis plus d'une semaine, c'était visiblement la première étape du processus puisque maintenant l'entreprise s'occupe de ceux qui sont déjà abonnés.



Une campagne de mail a commencé pour les utilisateurs aux États-Unis, plusieurs milliers de personnes ont déjà reçu un mail d'avertissement indiquant une modification du coût de leur abonnement à partir du 17 avril 2022, voici le contenu du mail :

Le coût de votre abonnement a changé. Cette modification entre en vigueur le dimanche 17 avril 2022. Vous pouvez consulter les détails de votre adhésion mis à jour en visitant votre compte.

Nous espérons que vous apprécierez Netflix, sachez que nous ajoutons toujours de nouvelles séries et de nouveaux films pour que nos membres puissent en profiter.

S'il fut un temps où Netflix protégeait son forfait Essentiel, cette époque est terminée puisque désormais ce sont tous les abonnements qui augmentent :

Netflix Essentiel passe de 8,99$ à 9,99$

Netflix Standard passe de 13,99$ à 15,49$

Netflix Premium passe de 17,99$ à 19,99$

Comme d'habitude, Netflix justifie cette évolution de sa grille tarifaire comme étant une nécessité pour investir dans les créations originales et apporter toujours plus de contenus à ses abonnés du monde entier. Face à des concurrents comme Disney+ ou Prime Vidéo qui proposent une offre avec de la 4K et plusieurs écrans à moins de 10 euros/mois, c'est un chemin très risqué que prend Netflix. On se demande encore combien de temps les abonnés vont accepter les augmentations de prix sans rien dire.



Pour l’instant, la France n'est pas concernée par les nouveaux prix qui sont déployés dans plusieurs pays depuis le début de l'année. Il y a de fortes chances que nous ayons nous aussi un changement des prix, il est probable que Netflix privilégie pour le moment un déploiement progressif pour voir comment réagissent les abonnés et si le nombre de résiliations ne prend pas une ampleur trop importante.