Streaming en France : Prime Video se rapproche dangereusement de Netflix au T4 2022

Depuis de longues années, Netflix domine le secteur du streaming vidéo en France, le service se positionne en tant que leader grâce à ses contenus populaires qui se renouvellent tous les mois. Cependant, certains concurrents évoluent très vite et s'approchent toujours plus près de la première place, c'est le cas de Prime Video qui a donné des sueurs froides à Netflix au cours du quatrième trimestre de 2022 !

Prime Video sur le point de dépasser Netflix en 2023 ?

Selon un récent rapport de JustWatch, le secteur du streaming vidéo s'est bien porté pour la fin de 2022, il n'y a pas eu de résiliations massives ni de chute impressionnante au niveau des parts de marché, on constate un équilibre comparé aux trimestres précédents. Ce qui est intéressant d'observer, c'est la croissance des concurrents face à Netflix qui ne cesse d'occuper la première place depuis son arrivée en France.



On aperçoit rapidement que certains services comme Apple TV+ ou encore Salto dépensent des sommes astronomiques dans des créations originales, mais que les résultats sont peu concluants. Pour Apple, on peut pointer du doigt l'absence d'achats de contenus tiers, le géant californien ne veut proposer que ses propres programmes et à cause de cela (en partie) on continue à ressentir une déception du côté des abonnés qui ne restent pas très longtemps. Ajoutons à cela la récente augmentation de prix de 2€ par mois, ce qui ne risque pas d'améliorer les affaires d'Apple TV+ en France...



Le service de streaming pommé arrive à obtenir seulement 3% de part de marché, un résultat catastrophique, mais qui ne semble pas inquiéter l'Apple Park qui ne fait rien pour changer les choses.

Autre service de streaming qui a du mal à convaincre les Français, c'est Salto. La plateforme de SVOD qui appartient à France Télévisions, au groupe M6 et TF1 obtient aussi 3% de part de marché. Ce qui est surprenant, c'est que les films, séries, émissions et documentaires sont disponibles en une quantité nettement plus importante que sur Apple TV+, mais malheureusement Salto n'arrivent pas à reproduire la même magie que les créations originales Netflix, Disney, Amazon...

Devant Salto, on retrouve OCS avec 7% de part de marché, une performance qui risque de s'effondrer, car le service a perdu la totalité des contenus HBO suite à une fin de contrat, il y a quelques jours. Une perte massive d'abonnés pourrait avoir lieu au cours du premier trimestre de 2023 !



Canal+ obtient aussi 7% de part de marché, on constate une belle performance grâce à Canal+ Séries (le service de streaming), l'entreprise profite d'une magnifique visibilité suite à l'accord avec le groupe Iliad qui offre 1 an d'abonnement gratuit à ses abonnés Freebox Pop et Freebox Delta. Un partenariat qui permet de faire découvrir le service à de nouvelles personnes et qui maintient la part de marché à un minimum acceptable.



Devant Canal+, on retrouve Disney+, le service de streaming de Mickey conserve la même part de marché que le troisième trimestre de 2022, celle-ci reste quand même faible face au potentiel des licences (Star Wars, Marvel, Pixar...) et aux nombreuses créations originales. Disney+ enregistre une part de marché de 18%.

À la seconde place, il y a Prime Video, avec son prix ultra-compétitif et son intégration dans l'abonnement Amazon Prime, le géant américain s'assure une performance sur le long terme. Prime Video a aussi attiré beaucoup d'abonnés pendant les périodes de fêtes de fin d'année avec la saison 3 de Jack Ryan, le lancement de la série Vampire Academy ou encore grâce au documentaire sur Lionel Messi. Prime Video a eu le génie de publier le contenu le lendemain de la victoire de l'Argentine à la Coupe du Monde, on ne pouvait pas espérer meilleur timing...

Netflix reste le roi

Sur la totalité de 2022, Netflix a occupé la première place du marché du streaming en France. Comme vous pouvez le constater dans l'image ci-dessus, le service numéro 1 dans le monde est fragilisé par la croissance exceptionnelle de Prime Video, est-ce que 2023 sera l'année où Amazon dépassera Netflix ? C'est possible.



Toutefois, Netflix a une stratégie déjà toute prête pour gonfler sa part de marché et très rapidement. Le service prévoit de faire payer le partage de compte aux abonnés qui communiquent leurs identifiants et mots de passe avec des personnes qui n'habitent pas dans leur foyer. Sans surprise, cette approche va inciter des milliers de Français à exporter leur profil vers un autre compte qu'ils paieront eux-mêmes. Qui dit création d'un nouveau compte, dit forcément plus d'abonnés et donc une belle croissance de la part de marché !

