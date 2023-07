En 2022, Netflix a monopolisé la bande passante en France

Depuis de nombreuses années, la consommation de bande passante en France est largement dominée par le streaming vidéo. Tous les grands services de streaming, tels que Prime Video, Disney+ et Apple TV+, sont concernés, mais il y en a un qui se distingue particulièrement : Netflix. Ce service a atteint une popularité tellement importante qu'il a monopolisé, en 2022, environ 19,7% de la bande passante nationale, établissant ainsi un record en la matière.

Netflix, le roi de l'occupation de la bande passante

L'Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP) vient de publier sa dernière étude sur l'état d'internet en France, dévoilant des données saisissantes sur la consommation de bande passante par les géants du web. Les résultats révèlent une évolution spectaculaire du trafic entrant à l'interconnexion vers les fournisseurs d'accès à internet (FAI) majeurs tels que SFR, Bouygues, Orange et Free. Au cours du 4e trimestre de 2022, ce trafic a été multiplié par 20, atteignant un chiffre impressionnant de 43,2 Tbit/s.



Parmi les acteurs qui ont contribué de manière significative à cette augmentation, cinq entreprises se démarquent en occupant la majorité du trafic internet en France pour l'année 2022. Parmi elles, on retrouve Netflix, Meta, Google, Amazon et Akamai, qui représentent collectivement 54% de l'ensemble du trafic.

En se penchant de plus près sur ces chiffres, on constate que Netflix se positionne comme l'un des plus grands consommateurs de bande passante en 2022. Le service de streaming populaire a monopolisé 19,7% de la bande passante totale en France, bien au-dessus de ses concurrents. Amazon est à 7%, Meta à 8,2%, Google à 10,5% et Microsoft avec seulement 1%. À l'opposé de ce classement, Apple se retrouve en bas de la liste avec une utilisation modeste de 1,3% de la bande passante, principalement due à ses services tels que l'App Store, Apple Music et Apple TV+.



Selon les explications fournies par l'ARCEP, la situation observée en France s'inscrit dans une tendance mondiale où le trafic connaît une croissance exponentielle, essentiellement en raison de la popularité des plateformes de streaming vidéo. En effet, en 2022, le trafic IP mondial était composé de 65,93% de trafic vidéo, selon les données de Sandvine, une société spécialisée dans les mesures de trafic réseau. En revanche, les réseaux sociaux, bien que très présents dans notre quotidien, ne représentent qu'une part minime du trafic mondial. Ces plateformes captivent seulement 5,26% de la bande passante, ce qui montre clairement que la consommation de contenus vidéo demeure la principale source de sollicitation des infrastructures de réseau.

Cette tendance à la hausse de la demande de bande passante soulève des questions sur la capacité des infrastructures existantes à répondre à cette croissance. Les fournisseurs d'accès à internet devront continuer à investir dans leurs réseaux pour faire face à cette demande croissante. En même temps, des mesures doivent être prises pour garantir une utilisation équitable des ressources disponibles et prévenir la monopolisation excessive de la bande passante par quelques acteurs dominants.

