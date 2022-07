SFR veut faire payer les grosses entreprises qui monopolisent la bande passante en France

Chez les fournisseurs d'accès à internet, un débat dure depuis de nombreuses années : faut-il faire payer les entreprises américaines qui consomment énormément de bande passante en France ? Selon le PDG du groupe Altice et SFR, il n'y a aucun doute que de grandes sociétés comme Netflix doivent apporter une contribution financière.

Faire payer les gros consommateurs de bande passante, un objectif pour SFR

Dans un entretien avec le JDD, Grégory Rabuel, PDG de SFR et Altice s'est exprimé quant à sa position sur l’utilisation de la bande passante par les grandes entreprises américaines.

Selon sa déclaration, aujourd'hui, les grands groupes comme Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google ou encore Netflix consomment à eux six environ 60% de la bande passante sur l'ensemble du réseau en France.

Il explique dans l'interview :

Selon le principe de l’équité, il n’y a aucune raison qui justifierait que ces six acteurs-là ne paient pas en proportion de leurs usages. C’est même un sujet lié à celui de la souveraineté numérique européenne, car les infrastructures du Web doivent poursuivre leurs développements. Il n'y a aucun doute, qu'elles doivent être monétisées. L’inflation des usages conjuguée à une inflation des investissements et des coûts exige une réponse appropriée.

D'après Grégory Rabuel, ce n'est pas à la France de s'occuper des négociations, c'est plutôt à l'Europe de gérer un tel dossier. Le PDG de SFR mentionne les récentes déclarations du Commissaire européen Thierry Breton qui sous-entendait la nécessité de créer une contribution collective où Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google et Netflix verseraient de l'argent en fonction de leur proportion dans l'usage de la bande passante.

Quel avenir pour SFR ?

Réputée pour les hausses de prix réguliers sur les offres mobiles et fixes, SFR ne prévoit pas d'augmentations tarifaires sur ses abonnements dans les années à venir.

Toutefois, le PDG de SFR a du mal à accepter les prix actuels sur le marché des forfaits mobiles, au cours de l'interview, il a comparé le coût d'un forfait mobile au prix d'une pizza en demandant au journaliste "est-ce le juste prix ?". En effet, Grégory Rabuel trouve que les tarifs sont trop bas pour tout l'investissement qui est réalisé derrière, on pense par exemple à la maintenance du réseau national ou encore au déploiement de la 5G.

Cependant, le PDG reconnait tout de même que c'est une bonne chose pour le pouvoir d'achat des Français, surtout en cette période très compliquée.



En ce qui concerne la Fibre Optique, il estime que le déploiement de celle-ci sera complet dès 2025. Beaucoup de foyers en France n'ont pas accès à la Fibre, mais c'est une question de quelques mois ou années maximum. Grégory Rabuel a dévoilé l'incroyable financement annuel de SFR pour la Fibre Optique et le déploiement de la 4G et 5G :

Nous réalisons des investissements massifs dans les infrastructures, de l’ordre de 3 milliards d’euros par an pour SFR.

En ce qui concerne l'emploi chez SFR, le FAI projette d'embaucher 1 millier de jeunes diplômés, essentiellement des développeurs et datascientists. Le PDG affirme également participer au plan « 1 jeune, 1 solution » de la Première ministre Élisabeth Borne, celui-ci consiste à accueillir 1 000 alternants chaque année pendant une durée de 4 ans maximum.



