MasterCard veut vous faire payer juste en souriant !

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Si vous apprécié la rapidité du paiement sans contact avec votre carte bancaire ou la facilité d'Apple Pay, un nouveau programme biométrique de Mastercard veut vous faire valider la transaction juste en souriant au terminal de paiement.



La société indique que l'initiative sera déployée à l'échelle mondiale, en commençant par un test au Brésil.

MasterCard veut lutter contre la fraude

Les banques et les sociétés financières sont naturellement désireuses d'utiliser la biométrie pour sécuriser les paiements par carte. La fraude sur les paiements a triplé au cours de la dernière décennie pour atteindre plus de 30 milliards de dollars, et la législation de la plupart des pays laisse les sociétés de cartes de crédit responsables de la totalité ou de la majeure partie de cette fraude.



Les services de porte-monnaie électronique comme Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay réduisent les risques pour les sociétés de cartes, mais entraînent également des coûts. Depuis de nombreuses années, les banques tentent d'accéder à la puce NFC de l'iPhone et de l'Apple Watch, afin de pouvoir offrir aux titulaires de cartes la possibilité d'utiliser leurs propres applications, sans succès jusqu'à présent. L'UE est d'ailleurs récemment passé à la vitesse supérieure.



Ces services ont parfois supplanté les paiements par cartes classiques, notamment parce que le plafond n'est pas limité à 50€ (ou 100 livres au Royaume-Uni). Mais si les réseaux de cartes comme Mastercard et Visa peuvent permettre aux gens d'effectuer des paiements biométriques avec encore plus de commodité qu'Apple Pay, voici une bonne idée.

Une nouvelle biométrie pour payer chez Mastercard

Mastercard a annoncé le programme aujourd'hui.

Plus besoin de chercher son téléphone ou son portefeuille quand on a les mains pleines : la prochaine génération de paiements en personne ne nécessitera qu'un sourire ou un geste de la main. La technologie fiable qui utilise votre visage ou vos empreintes digitales pour déverrouiller votre téléphone peut maintenant être utilisée pour aider les consommateurs à accélérer le passage à la caisse. Avec le nouveau programme de paiement biométrique de Mastercard, vous n'aurez besoin que de vous-même [...].



Une fois inscrit, il n'est plus nécessaire de ralentir la file d'attente à la caisse en fouillant dans ses poches ou son sac. Les consommateurs peuvent simplement vérifier l'addition et sourire à une caméra ou passer leur main au-dessus d'un lecteur pour payer. Cette nouvelle technologie garantit un passage en caisse rapide et sécurisé, tout en permettant aux consommateurs de choisir leur mode de paiement.



Pour les commerçants, les avantages sont également considérables, qu'il s'agisse de la rapidité des transactions, de la réduction des files d'attente, d'une meilleure hygiène ou d'une sécurité accrue. Le système de paiement peut être intégré à des programmes de fidélisation et à des recommandations personnalisées pour aider les consommateurs à trouver des produits susceptibles de les intéresser en fonction de leurs achats précédents.

La société affirme que l'inscription sera facile, que ce soit en magasin ou à domicile à l'aide d'une application.



Le projet pilote initial ne concerne que cinq supermarchés à São Paolo, au Brésil - mais Mastercard prévoit de déployer ce service à l'échelle mondiale par la suite.

Mastercard travaille avec des partenaires tels que NEC, Payface, Aurus, PaybyFace, PopID et Fujitsu Limited pour assurer le lancement et l'extension de ce type de nouvelles fonctionnalités de caisse dans le monde entier.

Cela vous rappelle Face ID ? C'est un peu le même principe, sauf qu'ici vous n'avez besoin d'aucun appareil ou carte sur vous - votre visage seul autorise le paiement.



Pensez-vous qu'il s'agit d'une bonne solution ?