La puce M3 Pro a une bande passante mémoire de 25 % plus faible que les M1/M2 Pro

La dernière puce M3 Pro d'Apple, qui équipe les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, a beau offrir jusqu’à 22 heures d’autonomie et des performances globales en hausse de 20 % par rapport à la précédente génération, elle dispose d’une bande passante mémoire inférieure de 25 % à celle des puces M1 Pro et M2 Pro utilisées dans les modèles équivalents.

Une puce gravée en 3 nanomètres

Basée sur la dernière technologie 3 nanomètres et dotée d'une toute nouvelle architecture GPU, la série de puces M3 que l’on a découverte hier est censée représenter l'évolution la plus rapide et la plus économe en énergie du silicium d'Apple à ce jour. Par exemple, les MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés de la puce M3 Pro sont, sur certaines tâches spécifiques, jusqu'à 40 % plus rapides que le modèle 16 pouces équipé de la puce M1 Pro, selon Apple.

Une mémoire moins importante

Toutefois, selon les spécifications matérielles, le système sur puce (SoC) M3 Pro offre une bande passante mémoire de 150 Go/s, contre 200 Go/s pour les modèles M1 Pro et M2 Pro. Quant au M3 Max, Apple indique qu'il est capable d'atteindre "jusqu'à 400 Go/s", ce qui s'explique par le fait que le M3 Max réduit avec un CPU à 14 cœurs et un GPU à 30 cœurs ne dispose que de 300 Go/s de bande passante mémoire, alors que le M2 Max réduit équivalent avec un CPU à 12 cœurs et un GPU à 30 cœurs disposait déjà d'une bande passante de 400 Go/s, tout comme son itération plus puissante avec un CPU à 12 cœurs et un GPU à 38 cœurs.

Une histoire de coeurs

Mais ce n’est pas tout. La firme de Cupertino a également modifié les ratios des cœurs de la puce M3 Pro de niveau supérieur par rapport à son prédécesseur direct. Le M3 Pro avec CPU à 12 cœurs possède 6 cœurs de performance (contre 8 cœurs de performance sur le M2 Pro à 12 cœurs) et 6 cœurs d'efficacité (contre 4 cœurs d'efficacité sur le M2 Pro à 12 cœurs), tandis que le GPU possède 18 cœurs (contre 19 sur la puce M2 Pro équivalente).

Une capacité neuro ale plus faible

En outre, si le moteur neuronal à 16 cœurs de la puce M3 possède le même nombre de cœurs que celui qu'Apple a intégré dans la puce A17 Pro basée sur le même procédé 3 nm qui a fait ses débuts dans la série iPhone 15 Pro en septembre, il est comparativement plus faible sur le papier en termes de débit maximal réalisable, qui se mesure en trillions d'opérations par seconde (TOPS). Le résultat est carrément divisé par deux.



Le moteur neuronal M3 est capable d'effectuer 18 TOPS, tandis que le moteur neuronal A17 Pro est capable d'effectuer 35 TOPS. Il est difficile de l'affirmer avec certitude, mais il est possible que l'iPhone 15 Pro ait besoin d'un moteur neuronal plus performant pour des fonctions telles que la photographie computationnelle et Face ID, tandis que le M3 peut compenser dans d'autres domaines tels que l'apprentissage automatique en utilisant ses cœurs de GPU supplémentaires.



Dans l'ensemble, on ne sait pas encore quelle différence réelle ces changements font sur les performances du M3 par rapport aux puces précurseurs équivalentes d'Apple dans divers scénarios d'utilisation, d'autant plus que les derniers processeurs intègrent une nouvelle technologie d'allocation de mémoire Dynamic Caching qui garantit que seule la quantité exacte de mémoire nécessaire est utilisée pour chaque tâche. Une manière d’être plus efficace.



Ce flou est renforcé par le fait qu'Apple a choisi de comparer la puissance des nouveaux processeurs M3 Pro et M3 Max aux M1 Pro et M1 Max, plutôt qu'aux variantes M2 plus récentes, par rapport auxquelles les gains de performance semblent bien plus modestes. Les benchmarks attendus la semaine prochaine devraient nous éclairer.



Le nouveau MacBook Pro M3 est déjà disponible à la commande et sera lancé le 7 novembre, sauf la variante Max qui arrivera un peu plus tard dans les étals.