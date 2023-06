Le jeu post-chapocalyptique Stray arrive sur Mac !

Le catalogue de jeux Mac continue de s'enrichir avec l'arrivée de Stray, un an après son annonce. Ce titre, qui était auparavant disponible uniquement sur Windows via Steam et PlayStation, débarque bientôt sur Mac. Toutefois, le jeu nécessitera un Mac équipé d'une puce Apple Silicon, soit la M1 ou la M2.

Un jeu incroyable bientôt sur Mac

Après No Man's Sky tout à l'heure, le Mac est à la fête avec le jeu Stray qui a récemment remporté le titre prestigieux de meilleur jeu de l'année en France lors des Pégases. Ce titre original a su séduire les joueurs par son gameplay innovant, ses graphismes époustouflants et son histoire immersive. Les joueurs sont transportés dans un monde énigmatique peuplé de robots, où ils incarnent un chat errant à la recherche de son foyer. Avec des mécanismes de jeu uniques et une exploration libre, Stray est franchement inoubliable.

Voici la description officielle :

Stray est un jeu d'aventure félin à la troisième personne qui se déroule dans les allées détaillées et éclairées au néon d'une cybercité en décomposition et dans les environnements sombres de ses bas-fonds. Parcourez les environs de haut en bas, défendez-vous contre les menaces imprévues et résolvez les mystères de ce lieu peu accueillant habité par des droïdes curieux et des créatures dangereuses.



Le chat du jeu se lie également d'amitié avec un drone appelé B12, parce que les drones, c'est cool.

Si Polygon a divulgué l'information, nous n'avons pas encore communiqué de date de sortie ni de prix pour la version Mac de Stray, il est indiqué que le jeu nécessitera un processeur M1 ou M2 pour fonctionner. Vous pouvez vous procurer un MacBook Air M1 de 13 pouces pour moins de 1000 euros, qui est une machine très performante.

Depuis 2020, Apple a remplacé les processeurs Intel par ses propres puces maisons dans ses Mac. Ainsi, tous les nouveaux Mac sont équipés de ces processeurs largement plus performants, ce qui devrait garantir une expérience de premier ordre avec les jeux AAA. En dehors des détails de disponibilité, une question reste en suspens : est-ce que Stray sera jouable avec le casque Apple ? La réponse sera probablement révélée lors du keynote d'ouverture de la WWDC 23 d'Apple qui se tiendra le lundi 5 juin. Les jeux devraient occuper une place importante dans la présentation, et il est prévu qu'ils fonctionnent avec le casque Reality Pro.