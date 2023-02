Un rendu de l'iPhone 15 Pro signé Ian Zelbo pour 9to5Mac

La rumeur du moment prête au futur iPhone 15 Pro un cadre encore plus fin autour de l'écran, de manière à ce que la façade ne soit pratiquement plus qu'une dalle. Cette évolution du design arriverait uniquement sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, et en attendant d'en savoir plus, Ian Zelbo a créé une série de rendus publiés par 9to5Mac. Ils sont basés sur les fichiers CAO fournis à nos confrères par une "source fiable".

Un rendu précis du nouvel iPhone

Avec la future gamme "iPhone 15", Apple prépare l'arrivée du port USB-C à la place du port Lightning. Sur les rendus, le port ne tranche pas vraiment avec ce qu'on connait, la fiche étant à peu près de la même taille. Toutefois, les haut-parleurs adjacents ont été modifiés.

Autre point du travail de Zelbo, la bosse de la caméra arrière de l'iPhone 15 Pro semble encore plus épaisse que celle de l'iPhone 14 Pro. Les capteurs sont également plus imposants, alors même que certains clients se plaignent de cette course à l'échalote. La disposition est identique, mais l'iPhone 15 Pro Max devrait profiter d'un nouveau téléobjectif périscopique. Il est aussi appelé iPhone 15 Ultra par une partie des spécialistes.



Mais le plus important ici, c'est bien évidemment ce qui se passe à l'avant de l'appareil. Les iPhone 15 Pro devraient avoir des bords un peu plus fins que les modèles iPhone 14 Pro, avec une légère courbe. Le verre incurvé aux extrémités apporte une meilleure prise en main, alors que l'affichage plus grand renforce le confort visuel. Apple semble s'inspirer de ses dernières montres.



Le reste des rumeurs est ici difficilement vérifiable, comme les boutons sensitifs pour les commandes de volume et d'alimentation. Les rendus ne sont après tout que les "premiers dessins CAO" provenant probablement de fournisseurs Apple.

Pour conclure, il ne faut pas s'attendre à une révolution sur l'iPhone 15 Pro, un téléphone amélioré qui pourrait même s'appeler iPhone 14S Pro d'après nous. En revanche, rappelons que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus auront droit à la Dynamic Island, ce qui sera un sérieux argument de ventes en septembre prochain.



Que pensez-vous de la gamme 2023 à venir ?