Flighty arrive sur Apple Watch et dans le mode veille d'iOS 17

Les voyages aériens sont souvent longs et pénibles, mais une application comme Flighty entend les rendre un peu plus agréables. Flighty ne manque jamais de se montrer à l'occasion de la sortie des nouveaux iPhone et des nouvelles fonctionnalités d'iOS, et 2023 ne déroge pas à la règle avec iOS 17 et l'Apple Watch comme objectifs.

Flighty est un must-have

Lauréate d'un Apple Design Award lors de la WWDC 2023, Flighty fonctionne pour toutes les compagnies aériennes et tous les vols dans le monde. Vous pouvez voir plus d'informations que vous ne pouvez l'imaginer sur votre vol, même avant que l'avion ne décolle.



Vous aurez accès à une fonction "Où est mon avion" d'une durée de 25 heures, vous permettant de suivre l'emplacement de votre vol de manière exhaustive. L'application fournit des données de qualité pilote, notamment des flux en direct, des plans de vol réels et des données commerciales provenant de la même source que celle utilisée par les pilotes. Vous recevrez les avis, les avertissements et les mises à jour des retards de la FAA, ainsi que des informations personnalisées sur le vol, telles que votre numéro de queue, votre date d'anniversaire et le type d'avion. Le radar de proximité vous permet de voir les vols à proximité, tandis que le radar au sol vous donne des informations supplémentaires sur votre environnement de voyage.



L'automatisation est une fonctionnalité clé, avec la synchronisation du calendrier et de TripIt, le transfert d'e-mails et les options de partage privé avec des amis pour une planification et une coordination sans effort.

Les nouveautés de Flighty

WatchOS 10

Avec sa dernière mise à jour 3.1, l'application franchit une nouvelle étape. Flighty est désormais disponible sur l'Apple Watch. Sur la montre, vous pouvez parcourir les vols, afficher le statut en direct, voir la progression du vol, les retards, et bien plus encore.

Au lieu d'ouvrir l'application, vous pouvez même utiliser une complication pour afficher les informations dont vous avez besoin sur un cadran de la montre. Toutes les informations changent dynamiquement au cours du voyage, en commençant par un code de confirmation et en terminant par les informations relatives à la récupération des bagages.



Vous pouvez également ajouter un widget Flighty à la pile intelligente dans watchOS 10. Il saura quand vous prenez l'avion et apparaîtra automatiquement pendant le vol avec des informations pertinentes. Il disparaîtra ensuite une fois le voyage terminé. Génial !

iOS 17

Pour les utilisateurs d'iPhone, après les Live Activities, la mise à jour apporte également un nouveau widget StandBy qui vous permet de voir votre statut de vol d'un seul coup d'œil depuis iOS 17. Très pratique surtout sur iPhone 14 Pro et iPhone 15 Pro qui disposent d'un écran always-on.

iOS 17 Standby Mode



Rest easy with flight status subtly glowing at your bedside. Or check a loved one’s ETA from across the kitchen. pic.twitter.com/8st9mesc1B — Flighty App (@FlightyApp) September 18, 2023

Télécharger Flighty Pro

Flighty est téléchargeable gratuitement pour l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch et le Mac. Elle est disponible sur le Mac App Store. Pour profiter au maximum de l'application, vous devez souscrire un abonnement Flighty Pro dont voici les prix :

Flighty Pro 1 semaine : 3,99 €

Flighty Pro 1 mois : 6,99 €

Flighty Pro 1 an : 49,99 €

Flighty Pro à vie : 299,99 €

Pour une durée limitée, profitez de la version Pro gratuitement lors de votre premier vol, sans carte de crédit ni abonnement d'essai.

Télécharger l'app gratuite Flighty