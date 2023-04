Un étonnant concept d'iOS 17 avec Mail, iMessage, mode paysage, centre de contrôle, ...

Sauf catastrophe, Apple présentera iOS 17 lors de son événement WWDC23 le 5 juin prochain. Outre la bêta 1 du système d'exploitation mobile, on retrouvera également toutes les variantes pour iPad, Apple Watch, Apple TV et Mac, ainsi que quelques nouveautés ordinateurs. Mais la plupart d'entre nous attend iOS 17 avec son lot de nouveautés. Mais pourquoi attendre si l'on peut déjà rêver avec un concept.

Le concept le plus complet pour iOS 17

Une nouvelle série d'images du designer ukrainien Kostiantyn Konovalov dévoile des changements très bien pensés, à tel point qu'Apple pourrait les sortir du chapeau dans deux mois. C'est probablement le concept le plus réussi, bien qu'une partie soit un peu trop "optimiste" pour être réalisable. Mais sait-on jamais.

iMessage

Sur l'iPhone, l'application Messages est probablement l'une des plus utilisées et a elle reçu quelques fonctionnalités utiles au fil du temps, comme les groupes, les avatars ou encore les réponses. Avec iOS 16, il est même possible de modifier ou supprimer un message pendant un temps imparti. Mais le concept d'iOS 17 va bien plus loin.



À la manière de WhatsApp, il serait possible de définir un fond d'écran pour vos discussions, d'épingler un message en particulier, la recherche dans une discussion ou encore d'avoir de nouvelles options pour les memojis.

Mail

Le concept s'attaque également à une autre application native, Mail. Il est enfin possible de trier ses courriels dans des catégories personnalisées, tandis qu'une signature numérique pourrait permettre aux utilisateurs d'ajouter la leur à la fin d'un e-mail.

Mode paysage

Parmi les évolutions, l'une d'entre elle n'est qu'un retour arrière. Il s'agit du mode paysage pour iOS, apparu avec l'iPhone 6 Plus mais disparu depuis quelques années. Ce serait génial de pouvoir avoir à nouveau le choix, surtout avec les iPhone géants que commercialisent Apple.

Extensions de clavier

Ensuite, Kostiantyn a imaginé des extensions de clavier. Grâce à elles, vous pouvez améliorer votre interaction quotidienne avec le clavier, il suffit de glisser vers la gauche pour ouvrir de nouvelles options. Imaginez pouvoir formater comme dans Notes (gras, taille, etc) ou insérer plus facilement des caractères spéciaux.

Le centre de contrôle

Dernier point majeur, le centre de contrôle. Les rumeurs prédisent un coup de neuf de ce côté, et le designer a mâché le travail à la firme de Cupertino. Il s'agit surtout de modifications d'ergonomie, pour éviter quelques taps inutiles comme par exemple sur le volume ou la lampe torche.

Les autres nouveautés

Parmi les autres changements, citons le nouveau look de l'écran d'accueil, la possibilité de modifier les dossiers de la bibliothèque d'applications, un égaliseur et bien d'autres choses encore, comme les paroles sur l'écran verrouillé. Il y a même un écran de verrouillage Memoji qui interagit avec Face ID en temps réel. Attention à la batterie...

Le vrai iOS 17 arrive

Reste à patienter jusqu'au 5 juin, jour de sortie de la bêta 1 d'iOS 17. Les rumeurs les plus crédibles évoquent un centre de contrôle remanié, des widgets interactifs et quelques bricoles.