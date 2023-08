Le compte de Tim Cook sur Instagram est un fake

Tim Cook n'est pas un grand fan des réseaux sociaux, et on le comprend. Néanmoins, il est présent sur Twitter depuis 2013, ainsi que sur Weibo, la plateforme chinoise incontournable en Asie. Mais depuis quelques jours, on pouvait retrouver le patron d'Apple sur Instagram. Une surprise qui n'a pas duré...

Tim Cook n'a pas de compte Instagram

Alors que le mois dernier, Phil Schiller, éminente figure d'Apple, avait rejoint Instagram et Threads, tout en désactivant son compte X (ex Twitter), Tim Cook n'était toujours pas présent sur le service de Meta.

Un profil sous le nom d'utilisateur @tim.d.cook a été créé en juillet 2023. Le premier message posté le 20 août célébrait la Journée mondiale de la photographie avec deux clichés pris avec un iPhone. Le second post, créé le 23 août, est une publicité de 30 secondes pour la campagne en partenariat avec 3DPets qui a été lancée la semaine dernière.



Sur Twitter, Tim Cook n'est pas connu pour publier des contenus personnels, contrairement à Phil Schiller. Il semble donc plausible de penser que ce compte pourrait être le sien. Mais il s'avère que ce compte est un faux.



Malgré le fait que le compte était suivi par certains vice-présidents d'Apple, comme Lisa Jackson et Alan Dye, il s'agissait d'un faux. Apple a certainement envoyé une demande expresse à la maison-mère de Facebook et Instagram, puisque le compte a été supprimé dans la nuit. Comme quoi, il faut toujours faire attention sur Internet.

Rappelons enfin qu'Apple a elle-même un compte Instagram officiel pour partager des photos et des vidéos prises avec l'iPhone.

