Apple partage la vidéo "The Invincibles" avec un chien équipé de prothèses

Apple a partagé cette nuit une nouvelle vidéo dans le cadre d'une nouvelle série "Made on iPhone" qui met en scène un chiot équipé d'une prothèse. Trip, c’est son nom, est né avec des malformations des membres et a dû être amputé de deux pattes. Mais alors, quel rapport avec le dernier iPhone ? Vous allez voir.

Un chien handicapé aidé par l'iPhone

La prothèse que Trip utilise a été créée par 3DPets, une petite entreprise qui conçoit des prothèses pour animaux de compagnie à l'aide du scanner LiDAR et de la caméra TrueDepth de l'iPhone 14 Pro. 3DPets explique les étapes de la création d'un scan 3D qui est ensuite utilisé pour créer du matériel personnalisé pour chaque animal. 3DPets imprime ses prothèses en 3D, ainsi que des chariots, qui aident à mobiliser les animaux affectés.

Voici Trip. Sa prothèse a été fabriquée par 3DPets, une petite entreprise qui crée des prothèses personnalisées pour animaux de compagnie à l'aide du scanner LiDAR et de la caméra TrueDepth de l'iPhone 14 Pro. Trip n'est qu'un des nombreux chiens qui, grâce à 3DPets et à l'iPhone, peuvent désormais profiter d'un nouvel avenir fait de roulades, d'éclaboussures et de sprints.

La vidéo d'Apple montre Trip portant sa prothèse pour courir, nager et s'adonner à d'autres activités canines, ainsi que d'autres chiens dotés d'un équipement similaire. La vidéo a été tournée avec l'iPhone 14 Pro et fait partie de la série Shot on iPhone d'Apple.



Voici la vidéo :