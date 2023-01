Apple partage une vidéo "keynote" pour ses nouveaux Mac M2 Pro / Max

Après l'annonce des puces M2 Pro et M2 Max, que l'on retrouve dans la mise à jour des MacBook Pro 14 et 16 pouces, et dans le nouveau Mac mini 2023, Apple a partagé aujourd'hui sur YouTube une vidéo de style "keynote" détaillant les derniers Macs et les nouvelles puces.

Une fausse conférence enregistrée

La vidéo dure seulement 18 minutes et met en scène John Ternus, senior vice président de l'ingénierie matérielle d'Apple, ainsi que d'autres dirigeants d'Apple dans l'Apple Park, offrant une présentation des derniers Macs. La vidéo est similaire aux événements numériques en ligne qu'Apple a organisés par le passé, mais c'est la première fois que l'entreprise en publie une après des sorties par le biais de communiqués de presse.

L'occasion de découvrir en vidéo les nouveaux :



Et voici la vidéo :