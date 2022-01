(RED) partage une vidéo pour les 15 ans du partenariat avec Apple

Il y a 2 heures

Actualité Apple

Alban Martin

Vous le savez très certainement, Apple et (PRODUCT)RED ont un partenariat de longue date, cette dernière étant une organisation caritative qui collecte des fonds dans le but de lutter contre le VIH/sida dans plusieurs pays africains. Apple vend une variété d'appareils (PRODUCT)RED, tels que l'iPhone 13 et l'Apple Watch Series 7.

Un anniversaire à 270 millions de dollars

L'organisation (RED) a partagé une vidéo soulignant son partenariat de 15 ans avec Apple, qui a permis de collecter près de 270 millions de dollars grâce à la vente d'appareils et d'accessoires estampillés (PRODUCT)RED. Grâce aux dons d'Apple, (RED) a pu offrir à des millions de personnes des services d'éducation, de soins et de traitement.

(RED) et Apple ont une histoire commune dans la lutte contre le VIH/SIDA. En tant que partenaire de (RED) depuis 15 ans, Apple a récolté près de 270 millions de dollars pour le Fonds mondial grâce à la vente d'appareils et d'accessoires (PRODUCT)RED. Le COVID menaçant de réduire à néant les progrès réalisés à ce jour dans la lutte contre le sida, Apple a engagé ses clients dans la lutte contre ces deux pandémies tout au long de l'année et à des moments clés par le biais de l'App Store, des intégrations Apple Pay et de l'engagement des employés.

Habituellement, les recettes des achats de (PRODUCT)RED sont versées au Fonds mondial de lutte contre le sida, mais en 2020 et 2021, Apple a redirigé 100 % des recettes éligibles vers le soutien pour la COVID-19 du Fonds mondial, afin de soutenir les systèmes de santé en Afrique menacés par la pandémie.

Le site web d'Apple indique que les recettes reversées au Fonds mondial par les achats de (PRODUCT)RED seront réparties jusqu'au 31 décembre 2022. La moitié continuera à être utilisée pour atténuer l'impact de COVID-19, et l'autre moitié sera consacrée à la lutte contre le VIH/sida.