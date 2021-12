Instagram compte faire revenir le flux chronologique dès 2022

Quand Instagram a été lancé sur l'App Store et le Play Store, les créateurs de l'application proposaient un flux chronologique des nouvelles publications. Au fil du temps, cette vision a changé à la demande de plusieurs membres de l'équipe interne, le flux chronologique a été remplacé par un flux algorithmique pour tenter de créer plus d'engagements de votre part.

Instagram revient aux sources

Parfois toutes les améliorations survenues dans le passé ne sont plus perçues comme positives au bout de quelques années.

C'est un peu le cas du flux des publications Instagram, convaincu que l'affichage algorithmique était le meilleur choix pour les utilisateurs, le réseau social revient sur sa décision et compte changer les choses dès l'année prochaine.



Adam Mosseri le chef d'Instagram a confié que bientôt Instagram ne se servira plus d'un algorithme pour tenter de savoir les posts qui ont le plus de chance de vous intéresser, mais vous mettra en avant les publications qui ont été mises en ligne le plus récemment.

Selon la déclaration, cela offrira plus de contrôle aux utilisateurs sur la façon dont ils perçoivent les contenus quand ils ouvrent l'application sur leur smartphone.

We want to be clear that we’re creating new options — providing people with more choices so they can decide what works best for them — not switching everyone back to a chronological feed. You can expect more on this early next year! — Instagram Comms (@InstagramComms) December 8, 2021

Dénoncé à plusieurs reprises, le flux algorithmique a l'avantage de vous montrer ce que vous avez envie de voir, ce que vous allez liké et commenter, mais peut faire disparaître des publications que vous auriez bien aimé voir aussi.



Un exemple simple, si vous likez que des publications de joueurs de foot, l'algorithme va comprendre que la thématique "sport" est celle qui vous attire le plus. Vous allez voir une tonne de publications de Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi et Antoine Griezmann, mais vous allez passer à côté de photos et vidéos de vos amis d'enfance et collègues de travail.



Ce qui est tout de même regrettable, c'est qu'une nouvelle fois, Instagram va imposer à ses utilisateurs le flux qui semble le meilleur. Beaucoup de personnes préféreraient pouvoir choisir entre un flux algorithmique ou chronologique. D'autres réseaux sociaux ont déjà proposé un système similaire, mais visiblement ce n'est pas dans les cartons chez Instagram.



