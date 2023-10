Un prototype de HomePod avec un écran se balade sur Internet

Pour attaquer toujours plus frontalement Amazon et Google sur le terrain de la domotique, Apple serait en train de développer un nouveau HomePod avec un écran. Alors que les brevets et rumeurs se sont multipliées ces dernières années, des photos partagées en ligne nous donneraient un premier aperçu de la prochaine enceinte intelligente.

Un écran sur le HomePod

L'image ci-dessous dévoile un HomePod de taille 'normale", comme le récent HomePod 2, mais avec ce qui semble être un écran LCD fonctionnel sur le dessus.

L'image a été partagée par le collectionneur et leaker connu sous le nom de "Kosutami", qui s'est montré précis par le passé avec les accessoires FineWoven d'Apple, les chargeurs MagSafe et les AirPods dans différentes options de couleur, et plus encore. Il a publié plusieurs photos dans un fil sur X (Twitter).



Plus tôt dans la journée, Kosutami a en effet publié des clichés de composants supposés appartenir à un prototype de HomePod qui comporte un grand capteur d'écran tactile en haut, avec une surface beaucoup plus grande que le panneau actuel.

An Engineering build HomePod frameshell with a completely different glass on top- it’s set for touchscreen, with black bezel

The design of shell is similar to HomePod 2nd gen's, not the 1st gen—it stands  might decided add 🖥️ for 2's but not at last, OR it’s next generation pic.twitter.com/W5zRIVGPiK — Kosutami (@KosutamiSan) October 21, 2023

De leur côté, nos amis de 9to5Mac affirment avoir vérifié la légitimité de ces images auprès de sources fiables. Selon eux, le prototype, dont le nom de code est B720, est un nouveau produit sur lequel Apple travaille activement. Pour nous en convaincre, nos confrères expliquent que l'app LcdUTest montrée sur le HomePod est une app interne utilisée par les ingénieurs pour tester le nouvel affichage. Par ailleurs, tvOS 17 suggère qu'Apple Music et Apple Podcasts sont les premières apps en cours de réécriture pour être compatibles avec le nouvel écran, qui affichera une animation basée sur les couleurs de la pochette d'album lorsqu'une chanson ou un podcast est en cours de lecture. L'écran pourrait également afficher des notifications importantes. Reste qu'on ne voit pas trop l'intérêt d'un écran positionné sur le haut de l'enceinte, du moins si la firme veut concurrencer les Amazon Echo Show pour les appels FaceTime ou autre.



Pour mémoire, les premières rumeurs à ce sujet sont à mettre au crédit du journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, qui en a parlé en 2021. Plus tôt cette année, l'analyste Ming-Chi Kuo a affirmé qu'Apple prévoyait de sortir un HomePod redessiné avec un écran de 7 pouces au cours du premier semestre 2024. À plus long temps, la firme travaillerait sur un appareil combiné Apple TV et HomePod. Ce serait bien plus intéressant.