Magician Lord ACA NeoGeo est le nouveau jeu de Hamster et SNK

Cette semaine, le nouveau classique ACA NeoGeo de SNK et Hamster est le jeu Magician Lord, un titre qui fait suite à KOF 95 sur iOS et Android. Ce jeu d'action à défilement latéral est sorti à l'origine en 1990. C'était l'un des titres de lancement de la NeoGeo et il vous faisait contrôler le magicien Elta pour sauver le monde de Gal-Agiese.

Magician Lord ACA NEOGEO est disponible sur mobiles

Comme pour les versions précédentes de la série ACA NeoGeo, ces nouvelles versions disposent de nombreuses fonctionnalités modernes, comme le support des manettes, la personnalisation des boutons virtuels, une sauvegarde à tout moment e t. Hamster a déjà publié une bande-annonce pour la version console de Magician Lord que vous pouvez regarder ci-dessous :

Après KOF 95 et Magician Lord, que nous réservent les éditeurs SNK et Hamster ? En attendant, vous pouvez découvrir Magician Lord sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Comme pour les versions précédentes sur mobile, le jeu coûte la moitié de ce qu'il coûte sur consoles

Télécharger MAGICIAN LORD ACA NEOGEO à 3,99 €