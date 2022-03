Le classique jeu de baston Samurai Shodown est de sortie sur mobile

Cette semaine, le nouveau classique de la série "ACA NeoGeo" de SNK et Hamster est le légendaire jeu de combat Samurai Shodown qui débarque sur iOS et Android. Celui qui se fait appeler Samuraï Spirit au Japon revient près de 30 ans plus tard avec quelques commodités modernes.

SAMURAI SHODOWN débarque grâce à ACA NEOGEO

Samurai Shodown a fait ses débuts en 1993 et mettait en scène 12 combattants qui s'affrontaient pour affronter le boss Shiro Tokisada Amakusa à la fin. Le jeu comporte une jauge de rage qui se remplit au fur et à mesure que vous subissez des dégâts. Une fois pleine, cette jauge augmente les dégâts causés par toutes vos attaques, une manière de relancer un combat apparemment perdu. Pour avoir une idée de la façon dont le jeu Hamster se déroule, regardez le trailer de la version originale sur console :

Si vous n'avez pas encore essayé l'un des jeux de cette série, sachez que la saga "ACA NeoGeo" de Hamster offre de nombreuses commodités modernes par rapport aux consoles comme la sauvegarde automatique dans le cloud ou le support des manettes. Mieux, chaque portage sur iOS et Android est vendu à moitié du prix des versions pour consoles.



Découvrez Samurai Shodown ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Nous avons déjà présenté une bonne dizaine de jeux ACA NeoGeo comme Alpha Mission II, Metal Slug 5, Shock Troopers, PUZZLED ou encore The King of Fighters 2002.

Télécharger SAMURAI SHODOWN ACA NEOGEO à 3,99 €