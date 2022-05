World Heroes : le nouveau jeu de combat ACA NEOGEO

Cette semaine, le nouveau classique de la collection ACA NeoGeo de SNK et Hamster est le jeu de combat World Heroes qui débarque sur iOS et Android. World Heroes est un jeu de combat qui a fait ses débuts en 1992 et qui met en scène des personnages comme Hattori Hanzo, Jeanne d'Arc et d'autres qui se battent pour devenir le champion le plus fort du monde. En plus du mode normal, le jeu comprend un mode deathmatch avec des scènes comportant de nombreux pièges.

ACA NEOGEO ajoute World Heroes

SNK s'est associé à Hamster Corporation pour transposer de nombreux jeux classiques de la NEOGEO dans des environnements de jeu modernes grâce à la série ACA NEOGEO. Ces versions disposent de nombreuses commodités modernes, comme les modes de classement en ligne, des fonctions de sauvegarde/chargement rapide et de personnalisation du pad virtuel afin de faciliter le jeu dans l'application. World Heroes fait suite à Aero Fighters 2 qui est arrivé la semaine dernière. Hamster a déjà publié une bande-annonce pour la version console de World Heroes que vous pouvez regarder ci-dessous :

Si vous voulez notre avis, ce n'est pas le jeu de combat le plus connu car il manque à la fois de charisme et d'une profondeur de gameplay qu'on retrouve plutôt sur Street Fighter ou King Of Fighters.



Si vous voulez découvrir World Heroes ACA NeoGeo, rendez-vous sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Comme pour les versions précédentes sur mobile, le jeu coûte la moitié de ce qu'il requiert sur consoles.



Une occasion d'apprécier des jeux parfois mythiques trente ans plus tard comme Metal Slug 5 ou KOF 2002 par exemple.

