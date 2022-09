KOF 2000 est le dernier jeu de combat de la collection ACA NEOGEO

La semaine dernière, SNK et Hamster ont lancé Twinkle Star Sprites sur iOS et Android, le tout dernier titre de la collection ACA NeoGeo. Aujourd'hui, The King of Fighters 2000 est arrivé sur mobile dans la série. KOF 2000 est l'un des nombreux jeux de baston désormais disponibles en version premium sur iOS et Android.

KOF 2000 relance la castagne sur mobile

KOF 2000 a été lancé en 2000 par SNK et comporte de nombreuses améliorations par rapport à KOF 99, comme le nouveau système Active Striker qui ajoute une dimension stratégique aux combats, de nombreux personnages, et plus encore. Voici une vidéo du portage sur Nintendo Switch :

Comme pour les versions précédentes de la série ACA NeoGeo de Hamster, ces nouvelles versions disposent de nombreuses commodités modernes, telles que des modes de classement en ligne, des fonctions de sauvegarde/chargement rapide et de personnalisation du pad virtuel afin de faciliter la prise en main.



Vous pouvez télécharger KOF 2000 ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et Google Play pour Android. Comme pour les versions précédentes sur mobile, ce jeu coûte la moitié de ce qu'il coûte sur consoles, soit 3,99 €.

Télécharger KOF 2000 ACA NEOGEO à 3,99 €