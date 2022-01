FIFA Mobile 22 : une refonte totale du jeu est disponible

Voilà une belle nouvelle qui devrait réjouir les nombreux fans du jeu FIFA Football (v15.5.02, 160 Mo, iOS 12.2) puisque depuis quelques minutes, une mise à jour importante est disponible sur l'App Store et le Play Store. Cette dernière amène notamment une refonte totale du jeu avec de nombreuses améliorations, des changements au niveau du gameplay, de l'audio, des visuels et plus encore.

Cette update marque notamment le passage à un nouveau moteur de jeu pour aller toujours plus loin sur cette version mobile.

La version mobile de FIFA Football a le droit à une grosse mise à jour 2022

Bienvenue dans le tout nouveau FIFA Mobile !

Rejoignez-nous sur le terrain pour une nouvelle saison pleine de nouveautés, de contenu amélioré et de modes passionnants à découvrir. Nous avons amélioré les graphismes, la jouabilité et les effets sonores du jeu avec notamment les commentaires de match qui donnent vie à chaque rencontre comme jamais.



Le moteur de jeu de Fifa Mobile a été entièrement revu avec une fidélité visuelle plus grande que jamais, avec la possibilité de jouer en 60 fps. On note également la possibilité d'alterner entre quatre angles de caméra différents pendant un match, ainsi que la possibilité de contrôler le temps et la météo.



Les commentaires en direct sont également de la partie, tout comme les chants du public, les annonces publiques et les appels des joueurs pendant les moments clés du match, pour une expérience encore plus complète. De quoi rester en tête du secteur sur nos iPhone et Android.

Télécharger le jeu gratuit FIFA Football