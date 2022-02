FIFA Mobile supprimé des stores d'applications au Vietnam

FIFA Football ne respecte pas la réglementation locale selon le gouvernement vietnamien. Conséquence, le jeu va être purement et simplement banni des stores d'applications d'Apple et de Google. Les joueurs qui ont déjà téléchargé le jeu ne pourront bientôt plus y accéder.

FIFA Football disparaît de stores au Vietnam

Le légendaire jeu de football FIFA est présent sur toutes les plateformes et partout à travers le monde. Cependant, il semblerait qu'il y ait un souci avec la version mobile du côté du Vietnam. Comme indiqué via un article de blog officiel, FIFA Football (la version mobile) n'est plus disponible sur ce territoire.

Selon le producteur du jeu Electronic Arts, le motif serait le non-respect de certaines conditions et réglementations locales. La décision finale et radicale indique que le jeu va être supprimé de l'App Store et du Google Play Store. Il en va de même pour les joueurs qui ont déjà installé le jeu, l'accès sera définitivement impossible.



EA va sûrement faire son maximum pour que le jeu soit le plus rapidement possible de retour mais au vu du manque d'information sur ce point dans l'article en question, il parait peu probable que cela soit pour bientôt. En attendant, EA s'excuse auprès des joueurs touchés et promet qu'ils continueront à chercher des moyens de dialoguer avec les joueurs de FIFA Mobile au Vietnam.

Télécharger le jeu gratuit FIFA Football