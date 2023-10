Le déjanté Goat Simulator 3 arrive bientôt sur mobile !

La série Goat Simulator est bien connue des joueurs mobiles, avec plusieurs portages réussis, dont le dernier compendium regroupant plusieurs jeux sur Apple Arcade. En novembre dernier, Coffee Stain Studios a sorti Goat Simulator 3 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Il s'agit bizarrement du deuxième jeu principal de la série, et de la suite directe de Goat Simulator. Il y a quelques jours, l'éditeur a annoncé que Goat Simulator 3 serait disponible sur mobile, et bien c'est désormais chose pratiquement faite. Les pré-commandes et les pré-enregistrements sont disponibles, sans date officielle de sortie.

Découvrez Goat Simulator 3

En attendant les informations de Coffe Stain Studios, nous nous contenterons de la fiche App Store qui indique que Goat Simulator 3 sera vendu 9,99 € le 4 décembre prochain. Une bonne nouvelle, ce sera donc un jeu premium et non pas un free-to-play. La tendance s'inverse de nouveau, pour notre plus grand plaisir.



Regardez la bande-annonce de Goat Simulator 3 mobile ci-dessous :

Si vous n'avez jamais entendu parler de Goat Simulator, voici une brève présentation par les développeurs :

Pilgor est enfin de retour sur petit écran. Les choses vont devenir encore plus bêêêtes et méchantes !



Dans Goat Simulator 3 Mobile, explorez et détruisez le même monde ouvert que sur PC ou console : mettez des coups de tête aux gens, conduisez sans permis, faites du yoga… comme dans la vraie vie, quoi !

Seul ou à plusieurs avec des amis, votre objectif est de semer le chaos dans cette sorte de GTA avec une chèvre. Outre le monde ouvert, on retrouve 7 mini-jeux, des missions en pagailles et même des secrets à découvrir. C'est toujours aussi beau, prenant et hilarant. Non, c'est encore mieux !



Goat Simulator 3 est disponible en pré-commande sur l'App Store pour iOS et en pré-enregistrement sur Google Play pour Android. Voilà un titre qui est aussi bon sur PS5 / Xbox que sur iPhone, iPad et Android. Décidément, les joueurs mobiles sont gâtés ces temps-ci !

