Apple aurait été contacté pour un rachat ou une fusion avec Electronic Arts

⏰ Hier à 22:30 (Màj hier à 22:30)

Guillaume Gabriel

Le marché des jeux vidéo a connu de sacrés coups d'éclat cette année, avec notamment des rachats de gros studios par des mastodontes du secteur. Et il se pourrait que d'autres annonces viennent faire encore plus de bruit : selon un rapport paru à la fin de la semaine, Electronic Arts chercherait à se vendre ou à fusionner avec une grosse entreprise.

Dans sa short-list, Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts, a notamment pris contact avec Disney et Amazon, mais également Apple...

Electronic Arts à vendre ? Apple dans les prétendants

Dans ce rapport publié sur le site web Puck, on apprend notamment que Electronic Arts chercherait à se vendre depuis plusieurs années, ou à fusionner avec une entreprise dans l'audiovisuel ou dans les nouvelles technologies.

Andrew Wilson et Electronic Arts ont eu des entretiens avec un certain nombre de prétendants potentiels, dont Disney, Apple et Amazon.

Plusieurs sources familières avec ces discussions disent qu’EA a persisté sur l’option d’une vente et n’a fait que s’enhardir à la suite de l’accord Microsoft-Activision.

Et visiblement, c'est NBCUniversal qui était le favori pour la transaction, dans le but de créer un pôle de divertissement dans ses services. Hélas, l'accord final n'a jamais été trouvé entre les deux parties, notamment à cause du prix de rachat.



Reste désormais à savoir jusqu'où sont allées les discussions avec Apple, et si la Pomme pourrait réellement être intéressé par une telle transaction, bien que le jeu vidéo semble être revenu dans les objectifs principaux de la firme.



Source