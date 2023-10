Beats et EA SPORTS FC 24 lancent une campagne publicitaire et des avantages dans le jeu

La marque Beats d'Apple annonce aujourd'hui une nouvelle collaboration avec EA SPORTS FC et le footballeur vedette Erling Haaland, qui se traduit par une nouvelle publicité et de multiples intégrations Beats dans le jeu pour EA SPORTS FC 24.

EA SPORTS FC 24 X Beats

La nouvelle publicité mettant en scène Haaland a été conçue à l'aide du moteur de jeu Frostbite d'EA pour remixer des scènes de Haaland tirées de la récente publicité Beats "The King & The Viking" mettant en scène Haaland et la légende de la NBA LeBron James.



Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les utilisateurs qui joueront à EA SPORTS FC 24, le remplaçant de FIFA que l'on a décortiqué le mois dernier, d'ici le 1er novembre recevront le statut de fondateur dans le jeu et auront accès à des récompenses exclusives telles qu'une carte Erling Haaland permanent dans le mode Ultimate Team et un Beats Studio Pro numérique personnalisé sur le thème des Vikings inspiré par Haaland.

En décembre, le mode Carrière des joueurs du FC 24 offrira aux utilisateurs la possibilité d'acheter des casques Beats virtuels supplémentaires à partir de leur salaire dans le jeu afin de gagner des points de personnalité qui amélioreront leurs performances sur le terrain. Au fur et à mesure que les joueurs progresseront dans le mode, ils pourront devenir des ambassadeurs Beats leur permettant d'augmenter leur salaire et d'avoir des avantages supplémentaires. Du côté du mode "Carrière de Manager", les utilisateurs pourront équiper leurs équipes avec des kits inspirés de Beats.



Bref, un bon coup de communication autour du dernier casque Beats Studio Pro. On attend d'ailleurs la première promotion sur le Studio Pro chez Amazon.

Télécharger le jeu gratuit EA SPORTS FC™ MOBILE 24

