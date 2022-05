Enfin le cross-play sur FIFA 22 entre PS5, Xbox et PC

⏰ Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

2



Il aura donc fallu attendre 2022 pour voir le cross-play apparaître sur FIFA. Prochainement, les joueurs PlayStation, Xbox et Stadia vont pouvoir s'affronter en quelques clics. Une fonctionnalité très demandée depuis plusieurs années.

Le cross-plateforme débarque enfin sur FIFA !

C'est une fonctionnalité attendue de longue date du côté de la simulation de football d'Electronic Arts. Prochainement, EA va ajouter le cross-play sur FIFA 22. Une fois activé, il sera possible de jouer contre un adversaire sur une console ou un support différent.



Attention, seuls les versions PS5, Xbox Series et Stadia pourront activer le cross-play. Celles et ceux qui se trouvent encore sur l'ancienne génération (PS4/Xbox One) ne pourront pas en bénéficier. Dans un premier temps, les matchs amicaux en ligne ainsi que les saisons seront les deux modes concernés. Pour ce qui est du mode FUT, le mode le plus populaire auprès de la communauté mondiale du jeu, il faudra sûrement patienter jusqu'à FIFA 23 au minimum. FIFA 23 qui sera d'ailleurs le dernier opus à s'intituler ainsi.

L'information n'est pas nouvelle car le leaker Tom Henderson nous avait déjà partagé la nouvelle à la mi-mars même s'il parlait pour sa part de FIFA 23 et non de FIFA 22. Avec ce communiqué, nous avons le droit à la confirmation officielle.



Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous, une petite notification va faire son apparition dans le coin inférieur droit lorsque vous êtes dans les menus du jeu. En appuyant sur la gâchette de droite de votre manette, vous pourrez activer ou désactiver à souhait le cross-play. Ce widget permettra également de rechercher un ami présent sur une autre plateforme et de bloquer qui vous voulez.



Plus qu'à patienter quelques semaines pour les joueurs FIFA qui rêvent d'affronter leurs amis qui n'ont pas la même console. L'excuse du "je ne suis pas habitué à la manette" lors d'une défaite en un contre un ne sera plus valable. Le pitch note complet est disponible sur le site d'EA.