PS Plus : les jeux gratuits en mai avec surtout FIFA 22

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

1



Le mois de mai s'annonce très intéressant pour les joueurs PlayStation abonnés au PS Plus. En effet, après un mois d'avril très léger avec des jeux comme Bob l'éponge Squarepants: Battle For Bikini Bottom, Sony est bien plus généreux avec notamment un certain FIFA 22. Oui, le jeu de football numéro un est gratuit sur PS4 et PS5 !

Quels sont les jeux gratuits du PS Plus en mars 2022 ?

Voici les trois jeux offerts aux abonnés du 3 mai au 6 juin :

FIFA 22 (PS5/PS4)

Curse of the Dead Gods (PS4)

Tribes of Midgard (PS5/PS4)



FIFA 22 est l'une des meilleures ventes PlayStation depuis son lancement début octobre 2021. Alors que le PSG est quasiment injouable en ligne à cause de son quatuor Messi, Mbappé, Neymar et Di Maria, les joueurs qui n'ont pas pu s'offrir le jeu de football du moment. Toujours aussi complet et plus équilibré cette année, il est surtout très beau sur PS5 grâce à son HyperMotion. En attendant de changer de nom en 2024, FIFA 22 est donc gratuit pendant un mois, de quoi découvrir les FUT, Volta et autres modes.



Tribes of Midgard est l'autre titre optimisé pour la PS5. Mieux, il fait partie de la liste de jeux compatibles VRR qui a été annoncée par Sony cette semaine. Tribes of Midgard est un savant mélange de survie et d’ARPG. Ce titre offre une expérience en co-op ou en solo haute en couleur dans l’univers de la mythologie nordique. Vous incarnez un guerrier Einherjar ressuscité par Odin en personne qui part en exploration avec sa tribu d’un maximum de 10 joueurs. C'est un joli Diablo dans l'âme qui plaira aux fans du genre.



Curse of the Dead Gods est un roguelike technique qui vous propose d'explorer un temple maudit, un labyrinthe parsemé de fosses sans fond, de pièges mortels (pics, cracheurs de feu, etc) et autres monstres. Un try and die ardu et frustrant, comme on les aime (ou pas). Attention, qu’aussi puissante soit-elle, chaque malédiction est une lame à double tranchant qui influencera votre style de jeu à chaque tentative.

Comment télécharger les jeux du PS Plus ?

Pour les petits nouveaux, le "PlayStation Plus" est un service d’abonnement payant proposé par Sony sur ses consoles vous donnant accès chaque mois à des jeux gratuits à télécharger et vous permet de jouer en ligne en multijoueur. À partir de juin 2022, vous pourrez même avoir accès à plus de 700 jeux en augmentant un peu le prix de l'abonnement grâce à la fusion des services.



Rappelons que les abonnés possédant une PlayStation 5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.