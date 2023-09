PS Plus : les jeux gratuits d'octobre avec Callisto Protocol, Farming Simulator 22, Weird West

Les nouveaux jeux gratuits du PS Plus du mois d'octobre 2023 sont connus. Après Saints Row, Black Desert et Generation Zero, les joueurs abonnés au PS+ peuvent mettre la main sur The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 et Weird West pour PS4 et / ou PS5.



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro. Attention, le PS Plus augmente ses prix.

Si vous êtes abonné au service "PlayStation+", vous pouvez récupérer tous les titres offerts de manière gratuite, si tant est qu'il vous reste de la place sur votre disque dur (sinon vous pouvez les ajouter à votre bibliothèque et les récupérer plus tard). À noter que vous les gardez tant que vous restez membre. A contrario, vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents si vous ne les avez pas récupérés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en octobre 2023

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 3 octobre 2023 (jusqu'au 6 novembre) :

😱 The Callisto Protocol

🚜 Farming Simulator 22

🤠 Weird West

The Callisto Protocol | PS5, PS4

Dans ce survival-horror à la troisième personne, doté d'une narration immersive, vous incarnez Jacob Lee, une victime du destin jetée dans la prison de Black Iron, une installation de haute sécurité située sur Callisto, la lune de Jupiter, à un contexte 300 ans dans le futur. Lorsque les détenus commencent à se transformer en créatures monstrueuses, la prison sombre dans le chaos absolu. Pour survivre, Jacob doit lutter pour sa survie en s'échappant de Black Iron, tout en révélant les sombres secrets enfouis sous la surface de Callisto. Grâce à un mélange unique de tir et de combat au corps à corps, Jacob doit adapter ses stratégies pour affronter des créatures en constante évolution. Il peut également collecter divers objets pour débloquer de nouvelles armes, équipements et compétences, dans le but de fuir la menace grandissante et de survivre aux horreurs de la Lune Morte de Jupiter.

Un bon titre, avec pas mal de défauts qui le rendent attachant. Si vous aimez avoir peur, foncez !

Farming Simulator 22 | PS5, PS4

Endossez le rôle d'un fermier moderne et construisez votre ferme avec créativité dans divers environnements américains et européens. Farming Simulator 22 propose une multitude d'activités agricoles, y compris la culture, l'élevage et la sylviculture, avec l'ajout passionnant du cycle des saisons. Le jeu comprend plus de 400 machines et outils de plus de 100 marques agricoles renommées telles que John Deere, CLAAS, Case IH, New Holland, Fendt, Massey Ferguson et Valtra, pour cultiver des récoltes telles que le blé, le maïs, les pommes de terre et le coton. De nouvelles catégories de machines et de cultures apportent de nouvelles mécaniques au jeu. Vous pouvez également coopérer en multijoueur pour gérer votre ferme et profiter de nombreuses modifications gratuites créées par la communauté. Farming Simulator 22 offre une grande liberté au joueur et le met au défi de devenir un agriculteur prospère.



Malgré son moteur graphique toujours loin des standards, cette simulation agricole reste la référence, notamment par son exigence inégalée.

Weird West | PS5, PS4

Explorez une relecture de l'Ouest Sauvage dans un contexte de dark fantasy, où cowboys et créatures fantastiques partagent la Frontière, chacun suivant ses règles et motivations étranges. Ce RPG d'action isométrique offre différents styles de jeu dans un monde sandbox réactif, où les personnages, les factions et les lieux réagissent aux choix du joueur. Les décisions ont des conséquences brutales et irréversibles, y compris la mort. Découvrez le monde à travers les histoires d'origine de différents personnages, convergent tous vers un chapitre final épique.



Weird West est LE jeu du mois. Une petite pépite qui séduit par son ambiance sonore et visuelle, la liberté offerte au joueur, sa rejouabilité, et son scénario travaillé. Il nous rappelle Space Marshals, mais en plus poussé.

C'est quoi le PS Plus ?

L'abonnement "PlayStation Plus" est disponible depuis de nombreuses années pour les joueurs sur PS4 et PS5. À travers ses trois offres, les abonnés peuvent bénéficier de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, ainsi qu'à une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. De plus, le service offre la possibilité de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le service PlayStation Plus (version 2023) se présente en trois parties : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d'un peu plus de 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.