PS Plus : les jeux gratuits de septembre avec Saints Row, Black Desert et Generation Zero

Les nouveaux jeux gratuits du PS Plus sont connus pour le mois de septembre 2023, celui qui verra également la présentation des iPhone 15. Après PGA Tour 2K23, Dreams et Death’s Door, les joueurs abonnés au PS+ peuvent mettre la main sur Saints Row, Black Desert et Generation Zero.



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro. Attention, le PS Plus augmente ses prix.

Si vous êtes abonné au service "PlayStation+", vous pouvez télécharger tous les titres offerts de manière gratuite, si tant est qu'il vous reste de la place sur votre disque dur (sinon vous pouvez les ajouter à votre bibliothèque et les récupérer plus tard). À noter que vous les gardez tant que vous restez membre. A contrario, vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents si vous ne les avez pas récupérés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en septembre 2023

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 5 août 2023 (jusqu'au 2 octobre) :

Saints Row | PS4, PS5

| PS4, PS5 Black Desert - Traveler Edition r | PS4

r | PS4 Generation Zero

Le concurrent de GTA est gratuit ce mois-ci. Malgré les critiques à son lancement, Saint Row a su s'améliorer avec le temps et peut tout à fait faire passer le temps.



Explorez le terrain de jeu le plus vaste et captivant jamais créé pour Saints Row. Plongez dans le monde singulier et expansif de Santo Ileso, qui sert de toile de fond à ce vaste bac à sable sauvage. Utilisez un arsenal d'armes, des véhicules délirants et même des combinaisons ailées pour grimper vers les sommets. Prenez le contrôle du territoire quartier par quartier, engagez des conflits contre des factions rivales et étendez votre emprise sur les rues. Vous pouvez également jouer en ligne avec un ami à tout moment, grâce à un système de coopération en ligne sans temps de chargement, vous évitant ainsi de manquer l'action frénétique qui vous attend.

Black Desert - Édition Voyageur | PS4

Connu sur mobile, Black Desert est aussi disponible sur les consoles de Sony.



Trouvez votre vocation dans ce MMORPG en monde ouvert à l'univers fantasy qui propose des combats JcE intenses et rapides, des affrontements JcJ à grande échelle, diverses classes de personnages et styles de combat à maîtriser. Vous avez également la possibilité de vous engager dans une multitude de métiers, comme le commerce, la pêche, l'élevage de chevaux, l'alchimie, la cuisine et la récolte. L'Édition Voyageur inclut le jeu de base ainsi que plusieurs contenus additionnels.

Generation Zero

Ce jeu d'aventure en vue subjective en monde ouvert vous plonge dans la Suède des années 1980, à la fois familière et hostile. Affrontez et survivez face à des machines ennemies mortelles, seul ou avec trois amis grâce à une coopération en ligne fluide et dépourvue de temps de chargement. Tout en découvrant la vérité sur les événements ayant frappé la région, choisissez judicieusement vos batailles avant de vous engager dans des affrontements de guérilla ardus contre ces forces mécaniques. Collectez des morceaux de vos adversaires vaincus pour fabriquer de l'équipement, des armes et des munitions. Érigez et renforcez vos propres bases à travers l'île, entamant ainsi la reconquête de votre foyer.

C'est quoi le PS Plus ?

Le service d'abonnement "PlayStation Plus" est disponible depuis de nombreuses années pour les joueurs sur PS4 et PS5. À travers ses trois offres, les abonnés peuvent bénéficier de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, ainsi qu'à une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. De plus, le service offre la possibilité de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le nouveau PlayStation Plus (version 2023) se présente en trois parties : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d'un peu plus de 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.