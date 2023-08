PS Plus : les jeux gratuits d'août avec PGA Tour 2K23, Dreams et Death’s Door

Les nouveaux jeux gratuits du PS Plus sont disponibles pour le mois d'août 2023. Après Alan Wake, Call of Duty Black Ops Cold War et Endling, les joueurs abonnés au PS+ peuvent mettre la main sur le jeu de golf PGA Tour 2K23, Dreams et Death’s Door.



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro.

Si vous êtes abonné au service "PlayStation+", vous pouvez télécharger tous les titres offerts de manière gratuite, si tant est qu'il vous reste de la place sur votre disque dur (sinon vous pouvez les ajouter à votre bibliothèque et les récupérer plus tard). À noter que vous les gardez tant que vous restez membre. A contrario, vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents si vous ne les avez pas récupérés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en août 2023

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 1 août 2023 (jusqu'au 4 septembre) :

💭 Dreams | PS4

⛳ PGA Tour 2K23 | PS4/PS5

💀 Death's Door | PS4/PS5

Explorez votre talent sur le PGA Tour grâce à PGA Tour 2K23 et visez le titre de futur Champion de la FedExCup en rivalisant avec les professionnels du circuit, tout en établissant de nouvelles compétitions intenses. Pour la toute première fois au sein de la série, plongez dans l'action en incarnant des joueurs professionnels masculins et féminins, y compris l'emblématique Tiger Woods, que ce soit en mode multijoueur en ligne ou en compétition locale. Faites évoluer votre propre joueur MyPLAYER en exploitant de nouvelles compétences et stratégies, et faites briller votre style sur le terrain avec une gamme inédite d'équipements et de matériels officiellement licenciés. Prenez les rênes de votre propre entreprise virtuelle en ligne pour organiser des tournois et des saisons, ou mesurez-vous à vos amis dans des défis divertissants tels que le Divot Derby et le mode Casual. Laissez libre cours à votre créativité en concevant le parcours de golf de vos rêves grâce au Créateur de Pistes, qui propose une myriade d'éléments personnalisables, avec la possibilité de partager vos créations entre différentes plateformes de jeu. Le meilleur titre de golf de la PlayStation.

Dreams constitue un univers de jeu exceptionnel en constante expansion, élaboré par le réputé studio salué par les critiques, Media Molecule, créateur des titres renommés tels que LittleBigPlanet et Tearaway. Dans cet espace, vous avez la possibilité d'explorer des jeux conçus par une communauté mondiale, tout en découvrant les ficelles pour concevoir le vôtre. Poursuivant la maxime bien établie du studio (Jouer, Créer, Partager), Dreams vous offre une plateforme pour donner libre cours à votre imagination. Grâce à des outils novateurs et conviviaux, matérialisez vos idées puis partagez-les avec une communauté internationale. Que vous ayez en tête la création de jeux, de musiques, de tableaux, d'animations, de sculptures, de films ou de tout autre projet, Dreams se présente comme un terrain de jeu numérique exceptionnel où toutes les possibilités s'offrent à vous. Apaisant et prenant, une vraie bonne surprise.



Et ce n'est pas tout ! Pour célébrer l'arrivée de Dreams au sein du catalogue PlayStation Plus, le dernier jeu développé par Media Molecule, Tren, sera jouable directement dans l'univers de Dreams. Tren, une aventure empreinte de nostalgie, vous place aux commandes d'un train-jouet remarquable, offrant une histoire personnelle sur le passage à l'âge adulte et le pouvoir significatif du jeu.

Plongez au cœur d'un récit sombre empreint d'humour noir, en utilisant un assortiment d'armes de corps-à-corps, d'arcs et de sorts magiques pour triompher d'une variété extraordinaire de créatures et de demi-dieux dans cette aventure isométrique riche en action. Prenez le contrôle en personnalisant les statistiques de votre personnage et en maîtrisant les capacités ainsi que les améliorations que vous acquerrez tout en explorant un territoire habité par des individus étranges et des secrets insondables. Réinstaurez l'espoir dans le cœur des personnages singuliers et fascinants que vous croiserez en cours de route. Un joli jeu, malgré quelques soucis dans le gameplay.

C'est quoi le PS Plus ?

Le service d'abonnement "PlayStation Plus" est disponible depuis de nombreuses années pour les joueurs sur PS4 et PS5. À travers ses trois offres, les abonnés peuvent bénéficier de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, ainsi qu'à une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. De plus, le service offre la possibilité de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le nouveau PlayStation Plus (version 2023) se présente en trois parties : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d'un peu plus de 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.