PS Plus : les jeux gratuits de novembre Hot Wheels Unleashed 2, Ghostwire: Tokyo et Death Note

Voici les nouveaux jeux gratuits du "PS+" du mois de novembre 2024. Après de bons titres le mois dernier (WWE 2K24, Dead Space et Doki Doki Literature Club+), Sony annonce trois HITs avec Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, Ghostwire: Tokyo et Death Note: Killer Within.



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro. Pour mémoire, le PS Plus a augmenté ses prix.

Tous les abonnés au "PS Plus", quel que soit leur niveau (standard, extra ou premium), peuvent obtenir gratuitement les titres offerts chaque mois, à condition d'avoir suffisamment d'espace sur le disque dur de leur PlayStation. Si l'espace manque, il est possible de les ajouter à votre bibliothèque et de les télécharger ultérieurement. Ces jeux restent accessibles tant que vous êtes membre. En revanche, les titres des mois précédents ne peuvent plus être récupérés si vous ne les avez pas ajoutés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en novembre 2024

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 5 novembre 2024 à tous les abonnés :

🏎️ Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged

👹 Ghostwire: Tokyo

✒️ Death Note Killer Within

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged | PS4, PS5

Plongez dans des courses endiablées avec plus de 130 véhicules, incluant les célèbres Hot Wheels Originals, des Monster Trucks, des motos et des véhicules tout-terrain, chacun ayant son propre style. Explorez divers modes de jeu et des environnements captivants. Perfectionnez vos bolides grâce à un arbre de compétences dédié, impactant directement leurs performances. Découvrez cinq nouveaux lieux, percez leurs mystères et imposez-vous aussi bien sur les circuits que sur les podiums. Concevez le circuit de vos rêves grâce à l'éditeur avancé ou profitez des meilleures créations de la communauté.



Hot Wheels Unleashed 2 est un jeu de course impeccablement détaillé et extrêmement rapide, avec des graphismes incroyables et un gameplay arcade très solide.

Ghostwire: Tokyo | PS5

Tokyo est envahie par des forces surnaturelles meurtrières après la mystérieuse disparition de ses habitants orchestrée par un occultiste puissant. Faites équipe avec une entité spectrale vengeresse et maîtrisez des pouvoirs redoutables pour révéler les sombres secrets de cet événement inexplicable. Plongez dans l’inconnu et affrontez des créatures terrifiantes dans Ghostwire: Tokyo.



Avec une superbe conception visuelle et une interprétation incroyablement bien réalisée de Tokyo, Ghostwire réussit beaucoup de choses, mais n'a pas les capacités de gameplay nécessaires pour dépasser le sommet.

Death Note: Killer Within | PS4, PS5

Death Note: Killer Within est un jeu de déduction sociale en ligne pouvant accueillir jusqu’à 10 joueurs, répartis en deux équipes aux objectifs opposés. Pour remporter la partie, les joueurs devront dévoiler l’identité de leurs adversaires afin d'éliminer L, qui représente une menace pour Kira, ou bien de s’emparer du Death Note. Comme dans Among Us ou le jeu du loup-garou, dès le début, chaque équipe doit maintenir l’équilibre tout en cachant sa vraie identité. Le Death Note est dissimulé parmi les joueurs, ajoutant une dimension de chasse effrénée jusqu’à la victoire d’une équipe. Les rôles distincts de chaque joueur offrent des options tactiques uniques, pour un jeu où stratégie et dissimulation sont essentielles. En fonction de votre rôle, exploitez diverses stratégies pour dominer dans un scénario aléatoire, transformant chaque partie en un défi aux enjeux élevés.



Notre coup de coeur du mois !

C'est quoi le PS Plus ?

L'abonnement "PlayStation+" est disponible depuis des années pour les utilisateurs de PlayStation 4 et PlayStation 5 (en attendant la PS5 Pro). Avec ses trois niveaux d'abonnement, les membres peuvent profiter de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, et découvrir une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. En outre, le service permet de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le service PlayStation Plus (nouvelle version) se décompose en trois parties : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Mais les prix vont bientôt grimper. Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d'un peu plus de 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.