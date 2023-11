PS Plus : les jeux gratuits de novembre avec Mafia 2, Dragon Ball Breakers et Aliens Fireteam Elite

Les nouveaux jeux gratuits du PS Plus du mois de nombre 2023 sont imminents. Après Callisto Protocol, Farming Simulator 22 et Weird West, les joueurs abonnés au PS+ peuvent se réjouir de pouvoir mettre la main sur Mafia 2 The Definitive Edition, Dragon Ball Breakers et Aliens Fireteam Elite pour PS4 et / ou PS5.



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro. Attention, le PS Plus a augmenté ses prix.

Si vous êtes abonné au service "PS+", peu importe le niveau, vous pouvez récupérer tous les titres offerts de manière gratuite, si tant est qu'il vous reste de la place sur votre disque dur (sinon vous pouvez les ajouter à votre bibliothèque et les récupérer plus tard). À noter que vous les gardez tant que vous restez membre. A contrario, vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents si vous ne les avez pas récupérés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en novembre 2023

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 7 novembre 2023 (jusqu'au 4 décembre) :

➕ Mafia II: Definitive Edition

➕ Dragon Ball: The Breakers

➕ Aliens Fireteam Elite

Mafia II: Definitive Edition | PS4

longez dans le monde criminel de Mafia II, désormais remastérisé avec des graphismes en haute définition. Incarnez un mafioso à l'époque florissante du crime organisé. Vito Scaletta, vétéran de guerre, se retrouve immergé dans la mafia pour rembourser les dettes de son père à Empire Bay, une métropole bouillonnante d'activités criminelles. Accompagné de son complice Joe, Vito cherche à s'établir dans cet univers, accumulant richesse et notoriété, mais à des prix parfois lourds à payer.

Malgré de nombreuses améliorations, telles que des textures plus fines et de meilleurs effets lumineux, Mafia 2 n'est pas un remaster parfait. Certains problèmes, comme la redondance des PNJ, persistent. Cependant, redécouvrir l'histoire de Vito est toujours aussi captivant, même une décennie après sa sortie. Le jeu inclut également les trois DLC, permettant de vivre l'expérience Mafia II en totalité. Un titre solide.

Dragon Ball: The Breakers | PS4

Dans cette expérience de jeu asymétrique en ligne, sept citoyens tentent d'échapper à la menace d'un antagoniste iconique de Dragon Ball. Alors que ce Méchant gagne en puissance, la survie dépend de la collaboration... jusqu'à ce que la trahison s'en mêle. Incarnez le Méchant et utilisez vos pouvoirs pour chasser les Survivants, ou soyez l'un d'eux et élaborez des stratégies pour échapper à cette chasse mortelle.



Un bon Dragon Ball, malgré que ce ne soit pas un jeu de combat. Si le gameplay est assez basique, tout comme les graphismes, on apprécie l'ambiance fidèle et les possibilités offertes en multi. On se dit que le 2, s'il 2 il y a, sera un super titre.

Aliens Fireteam Elite | PS5, PS4

Partez à la découverte des mystères de l'univers d'Alien dans ce shooter de survie à la troisième personne. Avec deux coéquipiers, parcourez quatre campagnes sur la planète LV-895. Personnalisez votre Marine, choisissez parmi 6 classes distinctes, et équipez-vous d'une panoplie d'armes pour affronter les hordes de Xénomorphes. Assemblez votre équipe avec soin pour surmonter les défis, triompher en mode multijoueur et garantir votre survie face à des ennemis redoutables.



Si Aliens : Fireteam Elite n'est pas le jeu du siècle, il reste un très bon shooter coopératif en vue isométrique. Nerveux et plutôt bien réalisé, il saura plaire aux fans de World War Z et autre Gears of War.

C'est quoi le PS Plus ?

L'abonnement "PlayStation Plus" est disponible depuis de nombreuses années pour les joueurs sur PS4 et PS5. À travers ses trois offres, les abonnés peuvent bénéficier de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, ainsi qu'à une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. De plus, le service offre la possibilité de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le service PlayStation Plus (nouvelle version) se décompose en trois parties : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Mais les prix vont bientôt grimper. Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d'un peu plus de 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.