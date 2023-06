PS Plus : les jeux gratuits de juin avec NBA 2K23 et Jurassic World Evolution 2

Les nouveaux jeux gratuits du PS Plus sont disponibles pour le mois de juin 2023. Après GRID Legends, Chivalry 2 et Descenders, les joueurs abonnés au PS+ peuvent mettre la main sur l'excellent NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 ainsi que Trek To Yomi.



Ainsi, les joueurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro.

Si vous êtes abonné au service "PlayStation Plus", vous pouvez télécharger tous les titres offerts de manière gratuite, en tout cas si vous avez de la place sur votre disque dur (sinon vous pouvez les ajouter à votre bibliothèque et les récupérer plus tard). À noter que vous les gardez tant que vous restez membre. A contrario, vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents si vous ne les avez pas récupérés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en juin 2023

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 6 juin 2023 (jusqu'au 2 juillet) :

🏀 NBA 2K23 | PS4, PS5

🦖 Jurassic World Evolution 2 | PS4, PS5

⚔️ Trek To Yomi | PS4, PS5

NBA 2K23 | PS4, PS5

Le tout meilleur jeu de basket est gratuit ! Découvrez NBA 2K23, un jeu offrant une plastique de haut vol, des effectifs de joueurs à jour, ainsi que des équipes historiques (la nouveauté de l'année). Plongez dans une expérience de jeu réaliste et complète, comme jamais auparavant. Incarnez vos équipes NBA ou WNBA préférées et profitez d'un gameplay authentique et immersif. Affrontez les meilleurs joueurs et joueuses du monde et démontrez votre talent dans les modes MyCAREER ou The W. Rassemblez les All-Stars actuels et les légendes immortelles dans MyTEAM. Créez votre propre dynastie en tant que manager ou dirigez la ligue dans une toute nouvelle direction en tant que commissaire dans MyNBA. Mieux, les membres du PlayStation Plus ont également accès à des packs MyTEAM exclusifs chaque mois. C'est LE jeu du mois, assurément. Rappelons qu'il est également disponible sur Apple Arcade.

Jurassic World Evolution 2 | PS4, PS5

Dans Jurassic World Evolution 2, évitez de répéter les erreurs du passé et construisez votre propre parc pour le bien-être des dinosaures et, surtout, des visiteurs. Cette suite captivante du jeu de simulation de gestion de Frontier de 2018, Jurassic World Evolution, propose de nouvelles fonctionnalités, quatre modes de jeu captivants et une sélection élargie de dinosaures impressionnants. Immergez-vous dans une histoire originale de Jurassic World, se déroulant après les événements bouleversants de Jurassic World: Fallen Kingdom. Collaborez avec des personnages emblématiques des films, dont le Dr Ian Malcolm (avec la voix de Jeff Goldblum) et Claire Dearing (avec la voix de Bryce Dallas Howard), et dirigez les efforts pour contrôler, préserver et contenir les dinosaures sauvages qui sèment maintenant le chaos à travers les États-Unis.

Trek to Yomi | PS4, PS5

Plongez dans l'univers cinématographique et ultra-stylisé de Trek to Yomi, un jeu d'action-aventure original qui raconte l'histoire palpitante de Hiroki et de sa chute face aux forces du mal.



Trek to Yomi n'est pas un simple jeu, mais une œuvre cinématographique inspirée par les grands classiques. Son utilisation de la caméra et du noir et blanc captivent le regard, tout comme les chorégraphies de combat, tout simplement magistrales. Si Trek to Yomi est clairement un bijou artistique, dommage que le gameplay soit assez répétitif à la longue. Cependant, cela reste un excellent jeu pour la plupart des joueurs.

C'est quoi le PS Plus ?

Le service d'abonnement "PlayStation Plus" est disponible depuis de nombreuses années pour les joueurs sur PS4 et PS5. À travers ses trois offres, les abonnés peuvent bénéficier de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, ainsi qu'à une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. De plus, le service offre la possibilité de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le nouveau PlayStation Plus (version 2023) se présente en trois parties : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d'un peu plus de 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.