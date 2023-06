PS Plus : les jeux gratuits de juillet avec Alan Wake, COD Black Ops Cold War et Endling

Les nouveaux jeux gratuits du PS Plus sont disponibles pour le mois de juillet 2023. Après NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 et Trek To Yomi, les joueurs abonnés au PS+ peuvent mettre la main sur l'excellent Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered, Endling – Extinction is Forever.



Ainsi, les joueurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro.

Si vous êtes abonné au service "PlayStation+", vous pouvez télécharger tous les titres offerts de manière gratuite, en tout cas si vous avez de la place sur votre disque dur (sinon vous pouvez les ajouter à votre bibliothèque et les récupérer plus tard). À noter que vous les gardez tant que vous restez membre. A contrario, vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents si vous ne les avez pas récupérés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en juillet 2023

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 4 juillet 2023 (jusqu'au 31 juillet) :

💥 Call of Duty: Black Ops Cold War PS4 | PS5

PS4 | PS5 🔦 Alan Wake Remastered PS4 | PS5

PS4 | PS5 🦊 Endling : Extinction is Forever PS4 | PS5

Call of Duty: Black Ops Cold War | PS4, PS5

Black Ops Cold War plonge les fans au cœur de la bataille géopolitique tumultueuse de la Guerre froide au début des années 80. Affrontez des personnages historiques et des réalités difficiles tout en combattant à travers le monde dans des lieux emblématiques tels que Berlin-Est, le Vietnam, la Turquie, les bâtiments du KGB soviétique et bien d'autres encore. Incarnez un opérateur d'élite et suivez les traces d'un mystérieux intervenant dans une mission visant à déstabiliser l'équilibre mondial des pouvoirs et à changer le cours de l'histoire. Plongez au cœur d'une sombre conspiration mondiale aux côtés des célèbres personnages Woods, Mason et Hudson, ainsi que d'un nouveau groupe d'opérateurs cherchant à contrecarrer un plan minutieusement élaboré au fil des décennies. En plus de la campagne, Cold War offre un arsenal d'armes et d'équipements dans des expériences multijoueurs et zombies passionnantes de nouvelle génération.

Si certains pensent que c'est le jeu du mois, il a grandement déçu à sa sortie. Mais les récentes mises à jour ont amélioré tout cela.

Alan Wake Remastered | PS4, PS5

Retournez dans la mystérieuse ville de Bright Falls avec cette version remastérisée du jeu d'action cinématique acclamé par la critique de Remedy Entertainment (Control, Max Payne), avec des visuels améliorés et de nouvelles fonctionnalités. L'écrivain tourmenté Alan Wake se lance dans une quête désespérée pour retrouver sa femme disparue, Alice. Après la disparition mystérieuse d'Alice de la ville de Bright Falls, une ville du nord-ouest du Pacifique, Alan découvre les pages d'une histoire d'horreur qu'il aurait soi-disant écrite mais dont il ne se souvient pas. Wake se retrouve bientôt à remettre en question sa santé mentale, car l'histoire prend vie devant ses yeux : une présence hostile constituée de ténèbres surnaturelles corrompt tous ceux qu'elle rencontre, les transformant en armes contre Alan lui-même. Il n'a d'autre choix que d'affronter les forces obscures armé seulement d'une lampe de poche, d'un pistolet et des lambeaux de son esprit. Son voyage cauchemardesque pour trouver des réponses à ce mystère hallucinant le plongera dans les profondeurs terrifiantes de la nuit.



C'est notre coup de coeur du mois ! Cette refonte graphique vaut véritablement le détour. Les paysages et les détails visuels ont été sublimés, offrant une expérience visuelle époustouflante. Mais ce n'est pas tout, l'ambiance du jeu est plus saisissante que jamais. L'obscurité oppressante et les ombres menaçantes créent une atmosphère captivante, plongeant les joueurs dans une immersion totale. L'aventure, quant à elle, reste toujours aussi bien menée. L'intrigue captivante et les rebondissements haletants ne manqueront pas de tenir les joueurs en haleine jusqu'au dénouement final. De plus, la version française du jeu bénéficie d'une traduction de très bonne qualité, permettant aux joueurs francophones de profiter pleinement de l'histoire et des dialogues. Enfin, la belle durée de vie du jeu est un véritable atout. Avec environ 10 heures de gameplay, sans compter les DLC, les joueurs auront amplement le temps de s'immerger dans cet univers sombre et captivant. Alan Wake est donc un incontournable pour les amateurs de jeux d'aventure, offrant une expérience visuelle époustouflante, une ambiance saisissante, une histoire bien menée, une version française de qualité et une durée de vie appréciable.

Endling - Extinction is Forever | PS4, PS5

Vivez l'expérience d'un monde dévasté par l'humanité à travers les yeux des derniers renards de la Terre dans cette aventure éco-consciente. Découvrez la force destructrice de la race humaine alors qu'elle corrompt, pollue et exploite les ressources les plus vitales et précieuses de l'environnement

C'est quoi le PS Plus ?

Le service d'abonnement "PlayStation Plus" est disponible depuis de nombreuses années pour les joueurs sur PS4 et PS5. À travers ses trois offres, les abonnés peuvent bénéficier de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, ainsi qu'à une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. De plus, le service offre la possibilité de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le nouveau PlayStation Plus (version 2023) se présente en trois parties : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d'un peu plus de 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.