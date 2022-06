PS Plus : les jeux gratuits en juillet dont Crash Bandicoot 4

Le mois de juillet arrive à grand pas, ce qui signifie que Sony offrira de nouveaux jeux aux abonnés au PS Plus de base. Après FIFA 22 en mai ou encore God of War en juin, voilà Crash Bandicoot 4 et deux autres jeux gratuits.



Après le lancement du nouveau service PlayStation Plus composé de trois formules (PS Plus Essential, PS Plus Extra et PS Plus Premium), les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 continuent de recevoir des cadeaux tous les mois.

Si vous êtes abonné au PlayStation Plus, vous pouvez télécharger gratuitement tous les jeux gratuits. À noter que vous les gardez dans votre bibliothèque tant que vous restez membre et vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents.

Les jeux gratuits sur PlayStation en juillet 2022

Ce n'est pour le moment qu'une rumeur, mais voici les trois jeux qui seront offerts du 5 juillet au 2 août 2022 :

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time (PS5 / PS4)

Arcadegeddon (PS5 / PS4)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)



Avec It’s About Time, notre cher Crash fait un retour aux sources de fort belle manière. L'esprit originel est conservé, avec des graphismes aussi séduisants que variés, tout en proposant des nouveautés du côté du gameplay. Mieux, les soucis de précisons pour contrôler Crash ou l'un des personnages annexes ont été reconduits, comme à l'époque. Plaisanterie mise de côté, il s'agit d'un très bon jeu de plateforme, surtout pour ceux qui ont connu la trilogie sur PS1.



Le shooter coopératif Arcadegeddon est une jolie surprise. Superbe bande-son, graphismes cohérents et maîtrisés, et surtout un gameplay détonnant qui tire parti des gâchettes adaptatives de la DualSense sont les atouts de ce titre signé Illfonic. Si vous avez une PS5, il faut l'essayer et tester les différentes armes pour ressentir chaque tir au bout des doigts.

Enfin, du côté de The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, il s'agit d'une exclusivité pour PS4 signé Supermassive Games, les créateurs d’Until Dawn. Encore une fois, vous êtes plongé dans un film interactif digne d'un thriller hollywoodien. Mais attention, vous n'avez ici accès qu'au premier épisode dont la durée est de cinq heures environ.

Comment télécharger les jeux du PS Plus ?

Pour ceux qui ne le sauraient pas, le "PlayStation Plus" est un service d’abonnement payant proposé par Sony sur ses consoles vous donnant accès chaque mois à des jeux gratuits à télécharger et vous permet de jouer en ligne en multijoueur. Depuis le 23 juin, vous pouvez même avoir accès à plus de 700 jeux en augmentant un peu le prix de l'abonnement grâce à la fusion des services sous les trois formules : Essential, Extra et Premium.



Rappelons que les abonnés possédant une PlayStation 5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.