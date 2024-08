PS Plus : les jeux gratuits d'août avec La Saga Skywalker, Five Nights at Freddy’s et Ender Lilies

Les nouveaux jeux gratuits du "PS+" du mois d'août 2024 sont connus. Après de bons titres le mois dernier (Borderlands 3, NHL 24 et Among Us), Sony annonce trois HITs avec Lego Star Wars: La Saga Skywalker, Five Nights at Freddy’s: Security Breach et Ender Lilies: Quietus of the Knights



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro. Attention, le PS Plus a augmenté ses prix.

Tous les abonnés au "PS Plus", quel que soit leur niveau (standard, extra ou premium), peuvent obtenir gratuitement les titres offerts chaque mois, à condition d'avoir suffisamment d'espace sur le disque dur de leur PlayStation. Si l'espace manque, il est possible de les ajouter à votre bibliothèque et de les télécharger ultérieurement. Ces jeux restent accessibles tant que vous êtes membre. En revanche, les titres des mois précédents ne peuvent plus être récupérés si vous ne les avez pas ajoutés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en août 2024

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 6 août 2024 à tous les abonnés :

🌌 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | PS4/PS5

🐻 Five Nights at Freddy’s Security Breach | PS4/PS5

⚔️Ender Lilies: Quietus of the Knights | PS4/PS5

Lego Star Wars : La Saga Skywalker | PS4, PS5

Rejouez les neuf films de la saga Star Wars dans le dernier jeu vidéo de la licence Lego. Une fois n'est pas coutume avec la société danoise, ce sont des aventures inoubliables et pleines d'humour avec une liberté inégalée dans la galaxie Lego Star Wars qui vous attendent. Que vous souhaitiez incarner un Jedi, un Sith, un rebelle, un chasseur de primes ou un droïde, Lego Star Wars : La Saga Skywalker offre des centaines de personnages jouables. Que ce soit sur terre ou dans l'espace, pilotez une variété de véhicules, du Faucon Millennium aux X-wings de la résistance. Les joueurs sur PlayStation peuvent le télécharger de toute urgence, lui qui a été salué pour ses graphismes soignés, la diversité de son gameplay et son humour, marque de fabrique Lego.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach | PS4, PS5

Five Nights at Freddy’s: Security Breach est le dernier opus de la franchise horrifique de Steel Wool Games. Incarnez Gregory, un jeune garçon piégé pour la nuit dans le Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex. Avec l'aide de Freddy Fazbear, Gregory doit survivre et échapper aux personnages réinventés de Five Nights at Freddy’s ainsi qu'à de nouvelles menaces terrifiantes. Comme chaque opus de la saga, on apprécie l'atmosphère intense et le suspense, bien que la difficulté soit parfois trop faible et qu'on note quelques soucis techniques.

Ender Lilies: Quietus of the Knights | PS4

Découvrez le mystère de la destruction d'un royaume dans ce RPG d'action en 2D se déroulant dans un monde de dark fantasy. Explorez le royaume de Lointerre, un endroit aussi magnifique que tragique, avec ses châteaux majestueux, forêts submergées et profondeurs corrompues. Affrontez de gigantesques boss qui vous ôteront la vie à la moindre occasion. Libérez-les de leur malédiction pour les transformer en alliés et découvrez la vérité avec leurs puissants chevaliers à vos côtés. Les joueurs ayant déjà franchi le pas louent Ender Lilies pour son esthétique au top niveau, sa narration poignante et son gameplay engageant, bien que certains trouvent le niveau de difficulté assez élevé.



C'est quoi le PS Plus ?

L'abonnement "PlayStation Plus" est disponible depuis des années pour les utilisateurs de PlayStation 4 et PlayStation 5 (en attendant la PS5 Pro). Avec ses trois niveaux d'abonnement, les membres peuvent profiter de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, et découvrir une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. En outre, le service permet de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le service PlayStation Plus (nouvelle version) se décompose en trois parties : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Mais les prix vont bientôt grimper. Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d'un peu plus de 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.