PS Plus : les jeux gratuits de septembre avec Need for Speed Heat

Le mois d'août touche à sa fin, c'est donc le moment parfait pour découvrir les jeux qui seront offerts en septembre aux joueurs possédant un abonnement PlayStation Plus.



Ainsi, les joueurs possédant un abonnement PS+ Premium, un abonnement PS+ Extra ou un abonnement PS+ Essential, pourront profiter d'un Need For Speed, d'une pépite avec TOEM, et du versus fighting. Le mois dernier, c'était Tony Hawk 1+2, Yakuza Like A Dragon ou encore Little Nightmares.

Si vous êtes abonné au PlayStation Plus, vous pouvez télécharger gratuitement tous les jeux gratuits. À noter que vous les gardez dans votre bibliothèque tant que vous restez membre et vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents.

Les jeux gratuits sur PlayStation en septembre 2022

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 2 août 2022 :

Need for Speed Heat (PS5 / PS4)

TOEM (PS5)

Granblue Fantasy Versus (PS4)

Vous l'aurez constaté, la fournée de rentrée ne fait pas vraiment rêver, mais il y a trois genres représentés.

Need For Speed Heat

On commence avec Need for Speed Heat, opus de la célèbre licence sorti en 2019 sur PS4 et compatible PS5. En apportant la différence jour / nuit, la personnalisation des véhicules et une police très active, NFS Heat avait de jolis arguments. Malhreusuement, la sensation de conduite trop molle et les environnements mornes ne jouent pas pour lui. Sans oublier quelques bugs comme des drifts erratiques... On regrette toujours l'excellent Most Wanted.

TOEM

Mieux vaut se tourner vers le titre indépendant baptisé TOEM. Ce jeu d'aventure, entièrement dessiné à la main, vous glisse dans la peau d'un photographe qui doit aider les habitants en prenant... des clichés. Le tout est magnifique, vous ne pourrez pas vous lasser de cet univers extraordinaire. Compatible uniquement avec la PS5.

Granblue Fantasy Versus

Enfin, il y a Granblue Fantasy Versus, un jeu de combat dérivé d'une série de JRPG. Développé par les créateurs de Dragon Ball FighterZ, il propose deux modes : un pour se défouler comme tout bon jeu de baston 2D, et un autre plus proche d'un RPG.



Outre le fait qu'il retranscrit avec brio l’univer du Gacha de Cygames, ce Versus-Fighting plaira aux amoureux du genre ainsi qu’aux nouveaux venus. Le titre est accessible, rythmé et souligné par une bande-son de qualité. Granblue Fantasy Versus est peut-être le plus intéressant du mois.

C'est quoi le PlayStation Plus ?

Le PlayStation Plus est la formule par abonnement accessible aux joueurs sur PS4 et PS5. Au travers de trois niveaux d'abonnement, vous pouvez profiter de jeux gratuits chaque mois, de centaines de titres PlayStation, d'une liste de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3, et même de la lecture en streaming.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le nouveau PlayStation Plus est ventilé ainsi : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d’environ 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PSP), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.



Rappelons que les abonnés possédant une PlayStation 5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.