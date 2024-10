PS Plus : les jeux gratuits d'octobre avec WWE 2K24, Dead Space et Doki Doki Literature Club

Avec un peu de retard, voici les nouveaux jeux gratuits du "PS+" du mois d'octobre 2024. Après de bons titres le mois dernier (Quidditch Champions, MLB The Show 24 et Little Nightmares II), Sony annonce trois HITs avec WWE 2K24, Dead Space et Doki Doki Literature Club.



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro. Pour mémoire, le PS Plus a augmenté ses prix.

Tous les abonnés au "PS Plus", quel que soit leur niveau (standard, extra ou premium), peuvent obtenir gratuitement les titres offerts chaque mois, à condition d'avoir suffisamment d'espace sur le disque dur de leur PlayStation. Si l'espace manque, il est possible de les ajouter à votre bibliothèque et de les télécharger ultérieurement. Ces jeux restent accessibles tant que vous êtes membre. En revanche, les titres des mois précédents ne peuvent plus être récupérés si vous ne les avez pas ajoutés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en octobre 2024

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 1 octobre 2024 à tous les abonnés :

WWE 2K24

Dead Space

Doki Doki Literature Club Plus

WWE 2K24 | PS4, PS5

Célébrez quatre décennies de WrestleMania en incarnant des superstars légendaires d'hier et d'aujourd'hui dans une multitude de modes de jeu. Plongez dans l'univers du sport-divertissement avec WWE 2K24, le jeu qui vous permettra de revivre les moments les plus marquants des 40 dernières années de WrestleMania. Participez aux affrontements mémorables de l'histoire, incluant ceux de Stone Cold Steve Austin, de l'Undertaker et d'André le Géant, ainsi que des stars actuelles comme Cody Rhodes, John Cena, Rhea Ripley et Roman Reigns.



Le catch de 2K24 est meilleur que jamais, même si ce n'est pas flagrant pour les possesseurs de l'opus précédent. - Les deux histoires de MyRise sont très prenantes.

Dead Space | PS5

Le classique de l'horreur et de la science-fiction revient dans une version plus intense et immersive que jamais. Isaac Clarke, simple ingénieur, est envoyé pour réparer l’USG Ishimura, un vaisseau minier colossal. À son arrivée, il découvre un massacre glaçant : tout l’équipage a été décimé, et Nicole, sa petite amie, a disparu. Armé uniquement de ses outils et de son ingéniosité, Isaac se lance dans une mission désespérée pour retrouver Nicole et comprendre les événements tragiques qui se sont déroulés à bord. En proie à des créatures terrifiantes appelées Nécromorphes, il devra non seulement lutter pour sa survie, mais aussi pour garder son esprit sain.



Visuels revus, conception améliorée des niveaux, nouvelles fonctionnalités intéressantes, utilisation parfaite des techniques de son et d'éclairage. Dead Space est un superbe remake et sans aucun doute la meilleure façon de découvrir l'un des meilleurs survival horror que Capcom n'ait jamais réalisé.

Doki Doki Literature Club Plus! | PS4, PS5

Immergez-vous dans un thriller psychologique captivant. Vous incarnez un étudiant qui rejoint à contrecœur un club de littérature dans l’espoir de trouver l'amour. À travers vos poèmes et les choix que vous ferez, vous tenterez de séduire votre coup de cœur. Cependant, derrière cette romance de lycée se cache une horreur bien plus profonde. Serez-vous capable de naviguer dans les méandres des jeux de simulation de rencontre pour atteindre une fin heureuse ?

Doki Doki Literature Club Plus ! est un jeu d'horreur brillant en soi et le rare type de titre qui célèbre le potentiel du jeu vidéo.

C'est quoi le PS Plus ?

L'abonnement "PlayStation Plus" est disponible depuis des années pour les utilisateurs de PlayStation 4 et PlayStation 5 (en attendant la PS5 Pro). Avec ses trois niveaux d'abonnement, les membres peuvent profiter de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, et découvrir une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. En outre, le service permet de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le service PlayStation Plus (nouvelle version) se décompose en trois parties : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Mais les prix vont bientôt grimper. Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d'un peu plus de 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.