PS Plus : les jeux gratuits d'octobre avec Hot Wheels Unleashed et Injustice 2

Le mois de septembre touche à sa fin, c'est donc le moment parfait pour découvrir les jeux qui seront offerts en octobre aux joueurs possédant un abonnement PlayStation Plus, qu'importe le niveau choisi.



Ainsi, les joueurs possédant un abonnement PS+ Premium, un abonnement PS+ Extra ou un abonnement PS+ Essential, pourront profiter de Hot Wheels Unleashed, Injustice 2, et autre Superhot. Le mois d'avant, c'était Need For Speed Heat et TOEM, entre autres.

Si vous êtes abonné au PlayStation Plus, vous pouvez télécharger gratuitement tous les jeux offerts. À noter que vous les gardez dans votre bibliothèque tant que vous restez membre et vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents.

Les jeux gratuits sur PlayStation en octobre 2022

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 4 octobre 2022 (jusqu'au 31 du mois) :

Hot Wheels Unleashed (PS5 / PS4)

Injustice 2 (PS4)

Superhot (PS4)

Une fournée assez intéressante, en tout cas plus que le mois dernier.

Nous sommes heureux de vous dévoiler la sélection de jeux PlayStation Plus du mois d’octobre : Livrez une lutte sans merci entre super-héros et super-vilains dans Injustice 2, prenez le volant et brûlez la gomme dans Hot Wheels Unleashed, et affinez votre stratégie dans les combats électrisants de Superhot.

Hot Wheels Unleashed

Un nouveau jeu de course arcade qui reprend l’univers Hot Wheels. Collectionnez, construisez des circuits exceptionnels et, surtout, prenez part à des courses dingues, seul, à deux en local ou jusqu'à 12 joueurs en ligne. Débloquez de nouveaux véhicules, collectionnez-les et prolongez ce célèbre plaisir de nos enfances grâce à la création de circuits à coup de loopings, de boosters, d'obstacles et d'éléments spéciaux. C'est beau, facile d'accès et gratuit pour un mois !

Injustice 2

L’équipe de Mortal Kombat fait son retour dans l’univers DC avec la plus grande équipe de super-héros jamais vue sur consoles, dixit les développeurs de NetherRealm. Un jeu de combat très complet où vous pouvez vous affronter en local comme en ligne, ou encore plonger dans l’intrigue d’une campagne solo opposant Batman au régime de Superman. Les récompenses obtenues combat après combat vous permettront d’équiper, de personnaliser et de faire évoluer votre équipe.

Un vrai scénario autour de 28 héros et vilains, un gameplay accessible, une dimension RPG et un univers inimitable ! Un superbe Versus Fighting.

Superhot

Enfin, un FPS qui brouille les frontières entre stratégie et carnage, Superhot est un jeu de tir à la première personne où le temps n’avance que lorsque vous bougez. Vous ne pourrez ni régénérer votre santé, ni disposer de munitions illimitées. Vous serez seul, contre tous. Ramassez les armes des ennemis tombés, tirez, décidez et faufilez-vous dans un ouragan de balles au ralenti. Avec son langage visuel soigné et minimaliste, Superhot vous aide à vous focaliser sur l’essentiel : la fluidité du gameplay et la beauté cinématographique des combats qui nous rappelle un certain Max Payne. Attention, le jeu est (trop) court !

C'est quoi le PlayStation Plus ?

Le PlayStation Plus est la formule par abonnement accessible aux joueurs sur PS4 et PS5. Au travers de trois niveaux d'abonnement, vous pouvez profiter de jeux gratuits chaque mois, de centaines de titres PlayStation, d'une liste de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3, et même de la lecture en streaming.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le nouveau PlayStation Plus est ventilé ainsi : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d’environ 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PSP), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.



Rappelons que les abonnés possédant une PlayStation 5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.