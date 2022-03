PS Plus : les jeux gratuits en avril avec Slay the Spire et Bob l'éponge

Il y a 6 heures

Consoles

Alban Martin

Le mois d'avril remplacera mars dans quelques jours, et, encore une fois, Sony se prépare à offrir plusieurs titres aux joueurs de PS5 et PS4. Pour préparer l'arrivée d'un temps plus clément, le nippon va mettre en téléchargement gratuit auprès de ses abonnés PS Plus les jeux suivants : Slay the Spire, Hood: Outlaws & Legends et Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated.

Quels sont les jeux gratuits du PS Plus en mars 2022 ?

Après un mois de mars encore assez fébrile, avril ne sera pas le soleil éclatant tant attendu, d'autant que Sony a annoncé son PS Plus Premium pour contrer le Game Pass de Microsoft avec 700 jeux. Voici les jeux offerts 05 avril au 03 mai 2022 pour les abonnés au PlayStation Plus sur PS4 et PS5 d'après une fuite sur Dealabs.com :

Hood: Outlaws & Legends (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Slay the Spire (PS4)

(PS4) Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated (PS4)

Vous l'aurez compris, Hood Outlaws & Legends est un jeu d'infiltration peu glorieux qui n'a suscité aucun intérêt des joueurs et de la presse spécialisée.



C'est un peu mieux pour Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated, une version qui ajoute de superbes graphismes à un jeu de plates-formes classique en 3D qui a bien vieilli. D'excellents contrôles, un level design imaginatif et convaincant, et de nombreux fous rires font que ce jeu vaut la peine d'être revu près de 20 ans plus tard.



Enfin, le vrai bon plan d'avril se nomme Slay the Spire, un excellent jeu jeu de cartes mêlé à un roguelike. Les développeurs ont pris le meilleur des deux genres pour créer une expérience immensément profonde, frustrante et gratifiante. Slay the Spire est un exemple parfait de "facile à prendre en main, difficile à maîtriser".

Comment télécharger les jeux du PS Plus ?

Pour les petits nouveaux, le "PlayStation Plus" est un service d’abonnement payant proposé par Sony sur ses consoles vous donnant accès chaque mois à des jeux gratuits à télécharger et vous permet de jouer en ligne en multijoueur. À partir de juin 2022, vous pourrez même avoir accès à des centaines de jeux en augmentant un peu le prix de l'abonnement.



Rappelons que les abonnés possédant une PlayStation 5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.