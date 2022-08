Ils ont acheté FIFA 23 pour moins d'un euro !

Durant quelques heures après sa mise en précommande sur l'Epic Games Store en Inde, le jeu de football FIFA 23 était affiché au prix de 4.80 roupies indiennes, soit l'équivalent de 6 centimes d'euros. Une erreur monumentale sur laquelle EA Sports s'avoue vaincu.

Oh la boulette !

L'erreur à ne pas faire ! Lors de sa mise en vente (précommandes) sur l'Epic Games Store en Inde il y a quelques semaines, FIFA 23 s'est retrouvé à 4.80 roupies indiennes au lieu de 4 799 roupies. La différence est phénoménale car si l'on compare avec les euros, cela fait passer le prix de FIFA 23 de 60 € à... 0.06 centime d'euros.



Une erreur fatale sur laquelle l'éditeur EA Sports ne peut s'en prendre qu'à lui-même. L'info a fait énormément de bruit et s'est répandue partout à travers le monde, à tel point que les joueurs de différents pays cherchaient comment se connecter à l'Epic Games Store indien.

Se rendant compte de sa bourde, EA a bien évidemment supprimé le jeu de la plateforme pour rectifier le tir. Néanmoins, des milliers de personnes avaient déjà réussi à acheter le jeu à ce prix dérisoire. Si l'on pensait qu'EA Sports allait procéder à un remboursement et inviter ceux qui ont fait une précommande à 0.06 € à repasser à la caisse au bon prix, il n'en sera finalement rien.



EA Sports a envoyé un mail aux personnes concernées dans lequel il reconnaît son erreur et promet que tous les jeux achetés au mauvais prix seront bel et bien livrés aux clients. On imagine que le groupe a d'abord fait un point sur la partie juridique pour savoir si c'était possible de revenir en arrière.



Quoi qu'il en soit, nous souhaitons une bonne partie à celles et ceux qui vont jouer à FIFA 23 quasi-gratuitement. Pour rappel, le jeu sort le 30 septembre et sera le dernier à se nommer FIFA. L'opus de 2024 lancera une nouvelle ère sous le nom de EA SPORTS FC.