Trying saison 3 : Apple révèle la date de lancement des nouveaux épisodes sur Apple TV+

⏰ Il y a 34 min

Julien Russo

Trying a été l'une des révélations d'Apple TV+, la série tournée au Royaume-Uni aborde un sujet compliqué : les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. La première saison a rencontré un grand succès, comme la seconde, il était évident qu'Apple renouvelle son programme pour une troisième saison.

Trying saison 3 : le 22 juillet

Bonne nouvelle pour les abonnés Apple TV+ qui ont apprécié la série Trying, le couple Jason et Nikki font leur grand retour pour de nouveaux épisodes qui débarqueront dès le 22 juillet prochain. Comme l'a révélé Apple, la troisième saison qui sera composée de 8 épisodes (au rythme d'un nouvel ajout par semaine) se concentrera sur le quotidien du jeune couple britannique qui apprend à connaître les deux enfants qu'ils viennent d'adopter.



Apple explique dans son communiqué de presse :

Après une fin dramatique de la deuxième saison, la troisième saison commence avec Nikki et Jason se réveillant en tant que nouveaux parents de deux enfants qu'ils apprennent encore à connaître. Il ne leur reste plus qu'à les garder en main, ce qui s'avère plus difficile qu'ils ne le pensaient au départ. Jetés directement dans le grand bain parental, les relations de Nikki et Jason entre eux et avec leurs proches sont mises à l'épreuve alors qu'ils tentent désespérément de naviguer entre les hauts et les bas de la parentalité - tout en s'accrochant à leurs enfants et à leur santé mentale.

La troisième saison de Trying mettra toujours en avant Esther Smith dans le rôle de Nikki et Rade Spall qui continuera d'incarner le personnage de Jason.

Vous retrouverez également dans les nouveaux épisodes la présence de Eden Togwell, Mickey McAnulty, Oliver Chris (Motherland), Sian Brooke (Docteur Foster), Darren Boyd (Killing Eve) ainsi que Robyn Cara.

Trying est écrit, crée et produit par le talentueux Andy Wolton, on retrouvera toujours Jim O'Hanlon (Marvel's The Punisher) en tant que producteur exécutif du programme.

Les deux premiers épisodes de Trying seront disponibles à partir du 22 juillet puis les abonnés découvriront un nouvel épisode par semaine tous les vendredis matin. La troisième saison sera disponibilité dans son intégralité dès le 9 septembre 2022.

Pour le moment, la bande-annonce n'est pas encore mise en ligne, mais c'est probablement qu'une question de quelques jours avant de pouvoir la visionner sur la chaîne YouTube d'Apple !



